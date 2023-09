Italia-Germania di volley maschile oggi agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l’orario Italia-Germania è l’ultima partita della Pool A degli Europei di pallavolo maschile 2023. Gli Azzurri di De Giorgi sono tare le pretendenti al titolo, essendo anche campioni in carica. L’incontro inizierà alle ore 21:00 e sarà trasmesso in diretta TV e streaming gratuitamente dalla Rai.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia gioca l'ultima partita della Pool A degli Europei di volley maschile stasera contro la Germania. L'incontro si disputerà oggi, mercoledì 6 settembre, alle ore 21:00 al PalaRossini di Ancona. La partita si potrà seguire in diretta TV in chiaro sulla Rai e su Sky Sport.

Gli Azzurri sono campioni del mondo e campioni d'Europa in carica ma non sono stanchi di vincere: la selezione di Ferdinando De Giorgi è una delle favorite e dopo aver ottenuto quattro vittorie in altrettante gare (Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera) anche contro la Germania cercherà di portare a casa l'intera posta in palio, per proseguire il ruolino di marcia impeccabile e avere un avversario più abbordabile agli ottavi.

Se l'Italia dovesse classificarsi come prima troverebbe al primo turno della fase ad eliminazione diretta la quarta classificata della Pool C, formata da Danimarca, Macedonia del Nord, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia e Repubblica Ceca.

Dove vedere Italia-Germania di pallavolo maschile in TV: il canale in chiaro

Il quinto match della fase a gironi degli Europei di pallavolo dell'Italia si giocherà mercoledì 6 settembre 2023 e sarà possibile seguirlo in TV in chiaro su Rai 2, mentre gli abbonati Sky potranno seguire il match anche su Sky Sport Summer (canale 201), dove verranno trasmessi pure tutte le partite in programma.

Italia-Germania, dove vederla in streaming gratis

La partita valida per la quinta giornata della fase a gironi degli Europei di volley tra Italia e Germania si potrà seguire anche in diretta streaming gratis dal sito e dall'app di RaiPlay. Gli abbonati Sky possono vederla su Sky Go. Tutto il torneo si può seguire su Volleyball World Tv, la tv ufficiale della federazione mondiale di volley.

A che ora gioca l’Italia di volley maschile contro la Germania agli Europei

L'Italia contro la Germania scenderà in campo stasera alle ore 21.00 al PalaRossini di Ancona.