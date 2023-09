Italia inarrestabile agli Europei di volley, cala il poker contro la Svizzera: ancora un 3-0 L’Italia vince ancora gli europei di volley maschile: quarto 3-0 di fila e testa del girone a punteggio pieno dopo il trionfo contro la Svizzera.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia continua la sua grande marcia agli Europei di volley maschile: ancora un 3-0 per i ragazzi di Ferdinando De Giorgi, questa volta contro la Svizzera che non è riuscita ancora a distruggere l'imbattibilità della squadra azzurra che resta in testa alla classifica a punteggio pieno.

Proprio come nelle gare contro Belgio, Estonia e Serbia, i Campioni d'Europa in carica non hanno commesso nessun passo falso nella difesa del titolo, nonostante una prestazione non scintillate. Contro gli elvetici ci si aspettava molto più soprattutto nell'approccio della gara che non è stato impeccabile.

Eppure, anche con i giri del motore bassi, l'Italia è riuscita a essere letale: nella seconda parte del primo parziale ha scavato il solco con la Svizzera nonostante qualche piccola difficoltà, ma il 25-19 finale non lascia spazio a molte interpretazioni.

Gli azzurri sono opachi anche nel secondo set, ma non per questo meno efficaci. La sensazione è quella di una nazionale scesa in campo con il freno a mano, che stia provando a dosare le energie senza sopraffare l'avversario in vista anche dei prossimi cruciali impegni di questi Europei.

Nonostante tutto anche il secondo parziale si tinge di azzurro nonostante qualche brivido di troppo nel finale che costringe l'Italia a stringere un po' i denti nel 24-23 finale, trascinata da un grande Romanò che ha acceso la luce in attacco per tutta la squadra.

Il terzo set conferma l'andamento generale della gara, con gli azzurri che gestiscono il risultato senza problemi conto una Svizzera che concede fin troppo agli avversari. Alla fine il risultato è una sentenza: quarto 3-0 consecutivo in questi Europei, testa del girone e massima fiducia per il futuro. Fin qui il cammino dell'Italia è stato impeccabile, ma le sfide continuano. Il prossimo appuntamento è previsto per il 6 settembre alle ore 21:00 contro la Germania.