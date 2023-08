Quando gioca l’Italia agli Europei di pallavolo maschile 2023: calendario delle partite del girone L’Italia è una delle pretendenti alla vittoria degli Europei di pallavolo maschile 2023: il calendario delle partite del girone, la classifica e il tabellone della fase finale.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia è impegnata agli Europei di pallavolo maschile 2023, che si si svolge dal 28 agosto al 16 settembre 2023 tra l'Italia, la Bulgaria, Israele e la Macedonia del Nord. Gli Azzurri di Fefé De Giorgi sono i campioni in carica e vorranno difendere il titolo a tutti i costi.

La selezione azzurra è inserita nel gruppo A con Belgio, Estonia, Germania, Serbia e Svizzera.

Al torneo partecipano le quattro nazionali dei paesi organizzatori, le prime otto classificate al campionato europeo 2021 (in questo caso anche la nona visto che l'Italia è campione in carica) e dodici nazionali qualificate tramite il torneo di qualificazione.

La formula della competizione prevedere una prima fase a gironi con gironi all'italiana: le prime quattro classificate di ogni girone accederanno al tabellone finale, che vedrà gare ad eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti, semifinali e finali (3° e 1°posto).

Per la compilazione della classifica sono stati definiti alcuni criteri: in caso di risultato finale 3-0 o 3-1 verranno assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, mentre in caso di 3-2 alla vincente andranno 2 punti e 1 a quella sconfitta. L'ordine in classifica è definito dal numero di partite vinte; punti; ratio dei set vinti/persi; ratio dei punti realizzati/subiti e risultati degli scontri diretti.

L'Italia è favorita per il passaggio del girone ed è una delle pretendenti alla vittoria finale con la Polonia: in seconda fila Slovenia, Francia e Serbia.

Italia agli Europei maschili di pallavolo 2023: il calendario delle partite

Il calendario delle partite del girone A della Nazionale Italiana di volley maschile.

Lunedì 28 agosto Italia – Belgio (Bologna, ore 21) 3-0

Giovedì 31 agosto Estonia – Italia (Perugia, ore 21)

Venerdì 1° settembre Serbia – Italia (Perugia, ore 18)

Lunedì 4 settembre Italia – Svizzera (Ancona, ore 21)

Mercoledì 6 settembre Italia – Germania (Ancona, ore 21)

Essendo inserita nella pool A, l'Italia giocherà le eventuali partite degli ottavi e dei quarti di finale a Bari. La Final Four si giocherà a Roma.

La classifica del girone dell'Italia agli Europei di volley maschile

Questa la classifica del girone A.

Italia 3 Belgio 0 Estonia 0 Germania 0 Serbia 0 Svizzera 0

Il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali

Il tabellone con le date delle gare dagli ottavi alla finale.

Ottavi di finale

Sabato 9 settembre

1/8 1: A1 vs C4 (Bari, ore 18 o 21)

1/8 4: C2 vs A3 (Bari, ore 18 o 21)

Domenica 10 settembre

1/8M 2: C1 vs A4 (Bari, ore 18 o 21)

1/8M 3: A2 vs C3 (Bari, ore 18 o 21)

Martedì 12 settembre

QF 1: vincenti 1/8F 1 vs 4 (Bari, ore 18 o 21)

QF 2: vincenti 1/8F 2 vs 3 (Bari, ore 18 o 21)

Giovedì 14 settembre

SF 1: vincenti QF 1 vs 4 (Roma, ore 18 o 21)

SF 2: vincenti QF 2 vs 3 (Roma, ore 18 o 21)

Sabato 16 settembre

Finale per il bronzo (Roma, orario da definire)

Finale per l'oro (Roma, orario da definire)

Dove vedere gli Europei di pallavolo maschile 2023 in TV e streaming

In Italia, RAI trasmetterà in chiaro le partite della nazionale italiana all'Europeo di pallavolo maschile 2023, sia in diretta tv che in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Tutte le partite del torneo, invece, saranno disponibili via satellite su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW Tv, oltre che su Eurovolley.tv.