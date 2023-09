L’Italia supera anche la Germania e prepara gli ottavi degli Europei: sfiderà la Macedonia del Nord L’Italia batte 3-2 la Germania e vince la quinta gara su cinque in questo Europeo di volley maschile. Agli ottavi di finale sfiderà la Macedonia del Nord.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia vince la quinta gara su cinque in questo Europeo di volley maschile. Contro la Germania gli Azzurri vincono per 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12). L'avversaria dei ragazzi di Fefé De Giorgi negli ottavi di finale, che si giocheranno a Bari, sarà la Macedonia del Nord il 9 settembre alle ore 18. La sconfitta subita questa sera con la Repubblica Ceca, conferma la quarta posizione nella Pool C dei macedoni e l’accoppiamento con l’Italia (prima della Pool A).

Dopo una partenza a singhiozzo l'Italia si è sciolta e si è presa il set mettendo in mostra un ottimo Russo, decisivo in attacco e a muro. Il secondo parziale la Germania ha iniziato meglio ma questa volta è riuscita ad avere continuità e così Karlitzek & co si sono presi il set, il primo perso dagli Azzurri in questo Europeo.

L'Italia nella terza parte ha iniziato con un break di 7-1, ma i tedeschi si sono subito rifatti sotto. I ragazzi di De Giorgi non si sono scomposti e hanno risolto nel finale con un parziale di 4-0. Il quarto parziale non è mai stato veramente in equilibrio perché la Germania ha comandato dall'inizio alla fine, con l'Italia imprecisa in ricezione e al servizio.

Il primo tie-break del torneo per gli Azzurri si è risolto con l'attacco di Rohrs che è terminato fuori, La Germania che ha chiamato il challenge e l'esultanza doppia dell'Italia.

Stasera si è rivista la miglior versione di Alessandro Michieletto e questo non può che essere di buon auspicio in vista della fase ad eliminazione diretta. Per la Germania va sottolineata l'ottima prova dell'ex Cisterna e Modena Karlitzek.

L'Italvolley del CT Fefè De Giorgi prosegue da imbattuta una rassegna continentale in cui vorrà difendere al meglio lo stupendo oro conquistato nel 2021 e confermarsi tra le migliori nazionali a livello mondiale.