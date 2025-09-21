Italia-Argentina oggi ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in tv e streaming

Italia-Argentina è la partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di pallavolo in programma oggi domenica 21 settembre alle 9:30, ora italiana. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

Italia-Argentina è la partita degli ottavi di finale dei Mondiali di pallavolo, in programma domenica 21 settembre alle 9:30 ora italiana. Gli azzurri allenati da De Giorgi, campioni in carica, nonostante la sconfitta con il Belgio sono riusciti a superare la fase a gironi imponendosi contro l’Ucraina e qualificandosi come secondi nella pool F. Per questo affronteranno l’Argentina, vincitrice del gruppo C e reduce dal prestigioso successo contro la Francia campione olimpica di Giani. In palio i quarti di finale contro una tra Belgio e Polonia. Cosa c'è da sapere su diretta TV e streaming.

Partita : Italia-Argentina

: Italia-Argentina Orario: 9:30, ora italiana

9:30, ora italiana Dove: SM Mall of Asia Arena di Pasay City, Manila (Filippine)

SM Mall of Asia Arena di Pasay City, Manila (Filippine) Quando: domenica 21 settembre 2025

domenica 21 settembre 2025 Diretta TV: Rai, DAZN

Rai, DAZN Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VBTV

Dove vedere Italia-Argentina in diretta in TV: il canale in chiaro

Dove vedere Italia-Argentina in TV? La partita degli ottavi dei Mondiali di volley andrà in scena domenica 21 settembre 2025 e sarà visibile gratuitamente in chiaro sulla Rai, con la telecronaca affidata a Maurizio Colantoni e Andrea “Lucky” Lucchetta. L’incontro sarà disponibile anche su DAZN, piattaforma riservata agli abbonati, che potranno seguirlo tramite Smart TV oppure utilizzando dispositivi esterni come Amazon Fire Stick, Google Chromecast o le console PlayStation e Xbox.

Italia-Argentina, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Per assistere in streaming agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di pallavolo maschile basterà collegarsi a RaiPlay alle 9:30 (ora italiana), servizio gratuito e accessibile a tutti. Chi possiede un abbonamento a DAZN potrà invece guardare il match non solo su Smart TV, ma anche tramite computer, tablet o smartphone. Un’ulteriore alternativa è VBTV, la piattaforma digitale ufficiale della Federazione Internazionale di pallavolo, che richiede però la sottoscrizione a un abbonamento.