Giani chiede agli avversari di esultare poco: l’inaspettato epilogo di Francia-Argentina ai Mondiali

Anche i campioni olimpici della Francia sono tra le vittime dell'ecatombe di big concretizzatasi nella fase a gironi dei Mondiali di pallavolo. La sconfitta contro l’Argentina costa cara ai ragazzi di Andrea Giani, che dunque non riescono a conquistare la qualificazione al turno successivo. Proprio l'allenatore italiano è stato protagonista di una scena molto particolare dopo il fischio finale. L'ex azzurro si è avvicinato ai vincitori e ha chiesto loro di non esultare troppo.

Francia fuori dai Mondiali di volley, Giani si sofferma con i giocatori dell'Argentina

Una sorpresa per tutti i giocatori dell'Argentina, che non aspettavano altro che celebrare la vittoria nella battaglia odierna che permette loro di qualificarsi. Dopo 5 set di lotta su ogni pallone, i sudamericani sono stati quindi raggiunti da Giani, che non si è dedicato ai complimenti. L'ex pallavolista ha trascorso quasi un minuto a parlare con i suoi avversari, visibilmente stupiti. Tra l'altro Andrea Giani conosce molti dei giocatori, che hanno anche un passato in Italia. Nella metà campo argentina, il tecnico della Francia, anche con gesti, ha invitato alla calma il gruppo dell'Albiceleste in modo molto pacato.

Cosa ha detto Giani ai giocatori dell'Argentina

"Basta ragazzi" sembrava dire Giani, che ha avuto un confronto molto civile e rispettoso con alcuni giocatori. Agustín Loser ha provato a replicare, con l'allenatore italiano che gli ha messo le mani sul collo affettuosamente. Mentre gli argentini hanno allontanato le telecamere, il colloquio è andato avanti per circa un minuto. Giani è riuscito nel suo intento, anche perché a quanto pare ha chiesto rispetto per qualcuno dei suoi giocatori prossimo al ritiro.

Dopo la partita Luciano De Cecco, palleggiatore e stella della nazionale argentina, che sembrava incredulo per l'accaduto, ha poi spiegato a DSports: "Pensava che fosse qualcosa contro la Francia, ma gli abbiamo spiegato che festeggiamo sempre allo stesso modo, quindi ci ha ascoltato e basta". Tutto si è chiuso senza strascichi, anche se la scena ha fatto il giro del mondo: la reazione di Giani è stata senza dubbio molto curiosa, anche perché gli avversari non sembravano aver esagerato nelle celebrazioni, risultando irrispettosi. Quello che è certo è che tanti tifosi italiani sui social hanno esultato per l'eliminazione della Francia. Fa ancora male l'eliminazione nella semifinale olimpica di Parigi 2024, per mano della squadra di Giani. E ora ai Mondiali sarà proprio Italia-Argentina.