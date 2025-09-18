L’Italia si salva dall’ecatombe di big fuori dai Mondiali di pallavolo: 3-0 all’Ucraina e pass per gli ottavi

Dopo lo scivolone con il Belgio, la Nazionale di Fefè De Giorgi supera con autorità l’Ucraina (3-0) e conquista la qualificazione agli ottavi dei Mondiali di pallavolo 2025 nelle Filippine. Gli Azzurri evitano l’eliminazione che ha già travolto big come Francia, Brasile, Giappone, Germania e Cuba.

Dopo il passo falso con il Belgio, l'Italia campione del mondo era chiamata a un solo risultato contro l'Ucraina: vincere per non seguire la sorte delle grandi già eliminate. La squadra di Fefè De Giorgi non ha tradito. Con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) gli Azzurri hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale dei Mondiali di pallavolo 2025, dove affronteranno l'Argentina del regista De Cecco.

L'Italia ha ritrovato gioco e solidità. De Giorgi ha confermato il sestetto con Giannelli in regia, Romanò opposto, Michieletto e Bottolo in banda, Russo e Gargiulo al centro, Balaso libero. Dopo un avvio contratto, la svolta è arrivata con i centrali e con un muro finalmente efficace. Michieletto e Romanò hanno firmato i punti decisivi, mentre Giannelli ha dato ritmo e lucidità in cabina di regia.

Il Mondiale delle sorprese: cadono le big

Il successo sull'Ucraina evita all'Italia di entrare nella lista delle grandi delusioni del torneo. Già fuori, infatti, Francia, Brasile, Giappone, Germania e Cuba, tutte escluse a sorpresa nella fase a gironi.

La più clamorosa è la Francia di Andrea Giani, campione olimpica in carica, eliminata dopo le sconfitte contro Finlandia e Argentina, entrambe al tie-break. Un epilogo impensabile alla vigilia per una squadra reduce dal doppio oro a Tokyo e Parigi.

Fuori anche il Brasile, piegato 3-0 dalla Serbia e condannato dall'incrocio con Repubblica Ceca e Cina. Straziante l'immagine del ct Bernardinho in lacrime in panchina, dopo aver appreso poco prima del match la notizia della morte della madre.

Prossimo avversario dell'Italia: l'Argentina

Con il 3-0 all'Ucraina, l'Italia chiude al secondo posto il girone e pesca agli ottavi l'Argentina, trascinata da Vicentin e Palonsky. In palio un posto nei quarti contro la vincente di Belgio-Finlandia.

Per De Giorgi e i suoi la sfida di domenica (ore 9.30 italiane) sarà già un banco di prova cruciale. Gli Azzurri arrivano con rinnovata fiducia, consapevoli che nei Mondiali delle sorprese non c'è più spazio per passi falsi.