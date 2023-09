In Diamond League, Jacobs solo 7° nei 100 metri dominati da un fenomenale Coleman che chiude a 9″83 Marcell Jacobs taglia il traguardo confermando il primato stagionale di 10.05 ma corre sotto tono in un 100 metri dominato da Coleman che stampa il crono in un eccellente 9’83”. Anche Kerley delude.

A cura di Alessio Pediglieri

Tutti avevano gli occhi puntati sulla coppia Jacobs-Kerley affiancati ai blocchi di partenza dei 100 metri della tappa di Diamond League che si sta svolgendo in Cina. Ma a prendersi la totale attenzione generale è stato uno straordinario Coleman che ha spaccato in due la gara prendendosi la vittoria con un eccezionale 9″83. Per Marcell Jacobs una gara sotto tono che lo ha visto sugli attuali livelli in questo momento confermando il 10″05, il suo miglior tempo stagionale. Troppo poco però, visto che è valso solamente la settima piazza.

A Xiamen Jacobs era chiamato almeno ad una conferma, in attesa di miglioramenti dopo i guai che ne hanno costellato l'intera preparazione. E così è stato: il campione Olimpico dei 100 metri aveva scelto la tappa della Diamond League cinese per rialzare la testa, missione in parte compiuta. Il velocista bresciano si è dovuto accontentare del settimo posto ma con il tempo di 10.05, il migliore stagionale per lui, ottenuto proprio la settimana scorsa in occasione della semifinale iridata a Budapest. Questo il lato positivo dei 100 metri odierni, il resto è da archiviare.

Kerley, grande rivale di Jacobs, ha vinto la sfida personale con l'azzurro, con i due che erano appaiati ai blocchi di partenza. Ma il Campione del Mondo 2022 è poi scappato via in maniera disinvolta e ha chiuso al terzo posto con il crono di 9.96 dando sensazioni migliori rispetto ad uno Jacobs che è partito pur bene, pagando nella seconda parte di gara. Finendo lontanissimo dal primo, un Christian Coleman straordinario.

Già Campione del Mondo e quinto a Budapest, il velocista americano ha sfruttato un'ottimo scatto sui blocchi e ha trionfato con un perentorio 9″83, eguagliando la miglior prestazione mondiale stagionale siglata dal connazionale Noah Lyles in occasione della sua apoteosi mondiale. Un tempo dunque che avrebbe valso il Mondiale e davanti al quale tutti sono arrivati dietro: alle spalle di Coleman si è piazzato l'ottimo giamaicano Kishane Thompson, risalito a velocità doppia in corsia 1, terzo Kerley.