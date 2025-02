video suggerito

Impresa pazzesca di Francesco Fortunato, batte un record mondiale vecchio di 30 anni: il tempo è mostruoso Il marciatore pugliese Francesco Fortunato ha compiuto un'impresa pazzesca nella gara dei 5.000 metri di marcia su pista agli Assoluti indoor di Ancona: batte di quasi 12 secondi il record del mondo che durava da 30 anni.

A cura di Michele Mazzeo

Ha dell'incredibile quanto è riuscito a fare il marciatore italiano Francesco Fortunato nel corso degli Assoluti indoor di atletica leggera di scena ad Ancona. Il 30enne pugliese infatti è riuscito a battere di ben 12 secondi il record mondiale dei 5.000 metri di marcia su pista che durava da 30 anni. Il classe '94 ha infatti concluso la gara con il tempo di 17'55″65 abbondantemente inferiore al precedente primato stabilito dal russo Mikhail Shchennikov nel 1995 (18'07″08).

Ampiamente battuti anche i due record non omologati della distanza (cioè il 18'03″83 di Sergey Shirobokov e il 18'04″76 di Vasiliy Mizinov messi a segno nel 2022): nessuno prima d'ora era infatti riuscito a coprire la distanza stando sotto il muro dei 18 minuti.

Un record del mondo che ha sorpreso, per le proporzioni, anche lo stesso Francesco Fortunato che come obiettivo alla vigilia si era posto solo quello di riuscire a battere il primato nazionale che apparteneva ad Ivano Brugnetti (18'08″86 del 2007) e che invece si è ritrovato ad effettuare per distacco la miglior prestazione della storia per quel concerne i 5.000 metri di marcia su pista. A rivelarlo è stato lo stesso marciatore di Andria nell'intervista a caldo dopo aver realizzato la pazzesca impresa in quel di Ancona.

"Questo record parte da un sogno: quello di fare almeno un record italiano e poi è venuto un record del mondo. Il grande Ivano Brugnetti, a cui ho tolto oggi il record (italiano, ndr), so che ci aveva provato anche lui ma non c'era riuscito per un secondo. Quindi ho preso ‘due piccioni con una fava', ho fatto anche il record del mondo. Non posso che essere felicissimo perché questo comunque è un grande traguardo per la mia carriera. Dicevo sempre che volevo terminare la carriera con almeno un record e, anche se non sono ancora a fine carriera, l'ho fatto. Quindi non posso che esserne super felice" sono state infatti le parole di Francesco Fortunato dopo aver stabilito il nuovo record mondiale dei 5.000 metri di marcia su pista facendo cadere quello che era uno dei primati internazionali più longevi per quel che riguarda l'atletica leggera e non solo.