Il wrestling è finto, ma un tifoso non ci sta: perde la testa per il finale di WrestleMania Gesti inconsulti di un tifoso domenica sera nell’arena di Inglewood dove ha avuto luogo WrestleMania 39: la sua reazione rabbiosa e folle alla vittoria di Roman Reigns è diventata virale.

A cura di Paolo Fiorenza

WrestleMania 39 ha avuto luogo nello scorso fine settimana ed è stata l'abituale successo di pubblico e audience: la manifestazione che è la massima espressione del wrestling professionistico ha visto la presenza di 161892 persone complessive nelle due serate al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Nel main event conclusivo, ancora una volta Roman Reigns è riuscito a conservare la corona di WWE Undisputed Universal Champion.

Per il 37enne lottatore americano è la terza volta di fila, il che porta la durata del suo regno a 945 giorni: pochissimi come lui nella storia della WWF/WWE, bisogna tornare al dominio di Hulk Hogan a metà degli anni '80 per trovare un periodo più lungo come campione. Domenica notte Roman Reigns ha battuto Cody Rhodes, in un classico finale in cui il corso degli eventi è stato cambiato all'ultimo momento dall'interferenza di un altro wrestler, Solo Sikoa, come spessissimo è avvenuto in incontri famosi del passato.

Anzi, come spessissimo è stato deciso a tavolino e poi messo per iscritto nella ‘sceneggiatura' degli eventi del wrestling professionistico, che altro non è che una forma altamente spettacolare di intrattenimento camuffato da avvenimento sportivo. Tutto è finto e viene messo in scena con una coreografia di altissimo livello, che richiede non solo preparazione al top degli atleti, ma anche capacità recitative all'altezza. Ovviamente anche i tifosi sanno che stanno assistendo ad una rappresentazione il cui finale è già scritto, per cui si potranno dispiacere se il loro beniamino perde ma non protesteranno mai per l'esito degli incontri, per arbitraggi, interferenze illecite e altre scorrettezze. Fa tutto parte dello show, bisogna solo goderselo.

In molti speravano che il popolarissimo Cody Rhodes potesse mettere le mani sul titolo più importante del wrestling e non hanno preso bene l'ennesimo trionfo di Roman Reigns, ma a nessuno è venuto in mente di dare di matto sugli spalti dell'arena. Anzi, ad uno sì, ed è il motivo per cui la sua reazione rabbiosa e isterica è diventata virale.

Un tifoso di Rhodes presente in tribuna al SoFi Stadium è letteralmente impazzito quando l'incontro si è concluso nella maniera a lui indigesta: un video mostra come perda la testa colpendo ripetutamente il suo sediolino e urlando come un ossesso verso il ring. Poi, non contento, scende le scale verso la balaustra della tribuna e si inferocisce ancora di più, mentre nell'arena risuona la musica di Roman Reigns in mezzo ai fuochi d'artificio. Il tutto ovviamente mentre gli altri spettatori pensava che sia completamente pazzo…