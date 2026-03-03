Il video di The Great Khali mette grande tristezza: la camminata del gigantesco wrestler è deforme

Un video recentemente diffusosi sui social ha provocato tantissimi commenti addolorati e preoccupati per la salute di The Great Khali, il gigantesco wrestler indiano campione del mondo nella WWE. Cosa gli sta succedendo.

The Great Khali, nome ‘di scena' di Dalip Singh Rana, si è ritirato da anni dalla WWE, ma resta una figura amatissima del wresting. Il 53enne nato in India e naturalizzato statunitense è recentemente tornato virale per un video che lo ritrae camminare in maniera deforme, mostrando un valgismo accentuato: le ginocchia tendono a convergere verso l'interno fin quasi a toccarsi, mentre le caviglie restano più distanti. Non una postura normale per un adulto, specialmente per uno della sua stazza.

Perché The Great Khali cammina così: è conseguenza dell'acromegalia, la stessa malattia di André the Giant

L'ex stella della WWE, nonché promoter e attore, soffre di acromegalia, una malattia cronica rara che è causata da un eccesso di ormone della crescita e comporta l'ingrandimento di mani, piedi e lineamenti del viso, oltre a complicanze come diabete e problemi cardiaci. Anche André the Giant soffriva della medesima patologia.

Khali, alto oltre 2 metri e 15 cm, è affetto da parecchi anni da questa malattia, originata da un tumore benigno all'ipofisi. Anche nel suo caso, l'acromegalia ha portato al gigantismo e a tratti facciali pronunciati, ma anche a complicazioni croniche come dolori articolari, problemi alle ginocchia, mancanza di cartilagine e mobilità ridotta, specialmente alle gambe.

The Great Khali nel 2016

Chi è The Great Khali e cosa fa oggi a 53 anni

Nel 2012 Khali si è sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore all'ipofisi. L'operazione ha migliorato la sua salute, ma non ha risolto del tutto i problemi alle articolazioni accumulati negli anni, come mostra il video diffusosi sui social. Un filmato che ha colpito al cuore, provocando tantissimi commenti preoccupati e di supporto a un personaggio iconico della WWE, campione del mondo nel 2007.

Dopo aver abbandonato il ring della WWE (è tornato per un paio di apparizioni nel 2017 e 2018, poi è stato inserito nella Hall of Fame nel 2021), The Great Khali è tuttora attivissimo: gestisce una federazione di wrestling in India (la Continental Wrestling Entertainment, in cui è anche allenatore), appare in film ed eventi. Una figura amatissima, che si spende anche tanto nel sociale e in attività filantropiche.