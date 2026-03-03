Il video di The Great Khali mette grande tristezza: la camminata del gigantesco wrestler è deforme
The Great Khali, nome ‘di scena' di Dalip Singh Rana, si è ritirato da anni dalla WWE, ma resta una figura amatissima del wresting. Il 53enne nato in India e naturalizzato statunitense è recentemente tornato virale per un video che lo ritrae camminare in maniera deforme, mostrando un valgismo accentuato: le ginocchia tendono a convergere verso l'interno fin quasi a toccarsi, mentre le caviglie restano più distanti. Non una postura normale per un adulto, specialmente per uno della sua stazza.
Perché The Great Khali cammina così: è conseguenza dell'acromegalia, la stessa malattia di André the Giant
L'ex stella della WWE, nonché promoter e attore, soffre di acromegalia, una malattia cronica rara che è causata da un eccesso di ormone della crescita e comporta l'ingrandimento di mani, piedi e lineamenti del viso, oltre a complicanze come diabete e problemi cardiaci. Anche André the Giant soffriva della medesima patologia.
Khali, alto oltre 2 metri e 15 cm, è affetto da parecchi anni da questa malattia, originata da un tumore benigno all'ipofisi. Anche nel suo caso, l'acromegalia ha portato al gigantismo e a tratti facciali pronunciati, ma anche a complicazioni croniche come dolori articolari, problemi alle ginocchia, mancanza di cartilagine e mobilità ridotta, specialmente alle gambe.
Chi è The Great Khali e cosa fa oggi a 53 anni
Nel 2012 Khali si è sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore all'ipofisi. L'operazione ha migliorato la sua salute, ma non ha risolto del tutto i problemi alle articolazioni accumulati negli anni, come mostra il video diffusosi sui social. Un filmato che ha colpito al cuore, provocando tantissimi commenti preoccupati e di supporto a un personaggio iconico della WWE, campione del mondo nel 2007.
Dopo aver abbandonato il ring della WWE (è tornato per un paio di apparizioni nel 2017 e 2018, poi è stato inserito nella Hall of Fame nel 2021), The Great Khali è tuttora attivissimo: gestisce una federazione di wrestling in India (la Continental Wrestling Entertainment, in cui è anche allenatore), appare in film ed eventi. Una figura amatissima, che si spende anche tanto nel sociale e in attività filantropiche.