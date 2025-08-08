sport
Il video dell’aggressione di Sha’Carri Richardson al fidanzato: Christian Coleman non fa una piega

È stato diffuso il video dell’aggressione della campionessa americana della velocità Sha’Carri Richardson al fidanzato Christian Coleman. Dopo l’arresto, il caso è stato archiviato.
A cura di Paolo Fiorenza
Qualche giorno fa la campionessa americana della velocità Sha'Carri Richardson è stata arrestata all'aeroporto di Seattle e trattenuta in carcere per un giorno, in seguito a quella che la polizia aeroportuale ha descritto come un'aggressione al suo fidanzato, il velocista suo connazionale Christian Coleman. "Violenza domestica" è stata l'accusa che è costata il fermo alla 25enne Richardson, oro olimpico e mondiale, poi rilasciata in seguito all'archiviazione del caso. Adesso emergono anche le immagini delle telecamere di sicurezza dell'aeroporto, in base alle quali un agente della Transportation Security Administration ha segnalato che stava succedendo qualcosa meritevole di intervento, portando poi all'arresto dell'atleta nata a Dallas.

Cosa si vede nel video dell'aeroporto: Sha'Carri Richardson spintona ripetutamente il compagno Christian Coleman

Il video mostra i momenti in cui Sha'Carri afferra e spintona il suo compagno, che dal canto suo non fa una piega e non reagisce in alcun modo ai gesti della donna. Il filmato inizia con Coleman che entra nell'inquadratura prima che la Richardson gli corra dietro e tiri la cinghia del suo zaino. La velocista viene poi vista parlare con tono alterato (l'audio non c'è), al che il suo fidanzato cerca di allontanarsi, poi si vede lei sbatterlo contro una colonna di sostegno, attirando l'attenzione degli altri viaggiatori presenti nello scalo. Il video continua mostrando la Richardson che urta ripetutamente Coleman dopo la prima spinta, prima di spingerlo di nuovo, questa volta fuori dall'inquadratura.

Quando i due rientrano nell'inquadratura, si vede Sha'Carri continuare la sua discussione con Coleman, spintonandolo ancora. Un secondo video, da un'altra angolazione, sembra mostrare la Richardson che lancia un oggetto – forse le sue cuffie – verso la  testa di Coleman prima di andarsene. Un ulteriore video mostra il 29enne velocista, anche lui oro mondiale, che parla dell'incidente a un gruppo di agenti di polizia.

Sha’Carri Richardson e Christian Coleman stanno assieme da due anni
Sha’Carri Richardson e Christian Coleman stanno assieme da due anni

"Sha'Carri Richardson ha dichiarato di non averlo aggredito in alcun modo e che la lite è stata solo una discussione verbale", si legge nei documenti della polizia. Parole smentite dalle immagini, anche se non è successo nulla di grave né ci sono stati gesti violenti. La velocista è stata arrestata e accusata di aggressione di quarto grado, trascorrendo 18 ore in custodia prima di essere rilasciata. Dal canto suo, Coleman non ha sporto denuncia e anzi ha difeso la sua compagna: "Ritengo che la situazione sia stata pessima sotto tutti gli aspetti. Non credo che avrebbe dovuto essere arrestata".

