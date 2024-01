Il padre di Tamberi su Facebook: “In mezzo a una strada, trattato da pezza da piedi”. Poi smentisce Un post molto doloroso è rimasto online per un’ora sul profilo Facebook del padre ed ex allenatore di Gianmarco Tamberi, che prima lo ha cancellato e poi ha smentito di esserne lui l’autore: “È stata una stupidaggine”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Che i rapporti tra Gianmarco Tamberi e suo padre siano inesistenti, dopo la dolorosa separazione tra colui che è stato il suo allenatore per anni e uno degli sportivi italiani più forti di sempre, è cosa nota e non nascosta dallo stesso saltatore in alto marchigiano. "Il rapporto si è rovinato a tal punto che ad oggi è compromesso, praticamente non ci parliamo più", aveva detto Gimbo prima dello scorso Natale. Adesso sull'argomento arriva un post davvero molto doloroso sul profilo Facebook di papà Marco, che peraltro smentisce di esserne stato lui l'autore dopo averlo cancellato.

Erano passate da poco le 20 dell'altra sera quando è comparso il post in questione, dai toni così accorati e personali – con numerosi riferimenti a vicende che pochi altri potevano conoscere – che sembrava del tutto verosimile che a scriverlo fosse stato l'ex allenatore del campione olimpico e mondiale, scaricato poco prima del Mondiale di Eugene 2022 salvo poi ricucire in maniera posticcia su invito della Federazione, e infine salutarlo definitivamente a favore del nuovo tecnico Giulio Ciotti nella scorsa primavera.

Marco Tamberi, padre e ex allenatore di Gianmarco: è stato anche lui un saltatore in alto

Ecco cosa diceva il messaggio comparso sul profilo Facebook di Marco Tamberi: "Tuo figlio, dopo che ti sei giocato tutto, ma proprio tutto per lui, ti mette in mezzo a una strada da un giorno all'altro trattandoti come una pezza da piedi, ti devi operare al cuore (‘na robetta), prima di Natale ti dicono che potresti avere un tumore alla tiroide (era uno scherzo, pfuiii), tra poco la tua azienda per cui hai speso tante energie per 30 anni fallisce. Ma io c'ho Stefy e almeno un obiettivo molto importante, gente che non mi sarei mai aspettato che dimostra ogni giorno di stimarmi e volermi bene, cosa vuoi di più dalla vita? Never give up per me è davvero troppo facile (però voglio ricominciare a dormire bene, mi piaceva troppo, ca**o!!!)".

Il post è rimasto online per un'ora e ha comprensibilmente generato parecchi commenti, venendo poi cancellato in quello che sembrava essere un ripensamento del suo autore dopo un gesto così impulsivo che metteva in piazza tutta la sofferenza interiore del padre di Tamberi. Il quale, contattato dal Corriere Adriatico, ha tuttavia smentito di essere lui l'autore del messaggio: "È stata una stupidaggine – ha detto dapprima, correggendo poi il tiro – La stupidaggine è quella che hanno fatto gli altri. Qualcuno è entrato nella mia bacheca social, appena ho letto il post l'ho prontamente rimosso".

Gianmarco Tamberi con la moglie Chiara Bontempi: si sono sposati l'1 settembre 2022

Resta la sostanza di un rapporto personale che appare molto difficile da ricomporre: "Non parlo con papà praticamente dal giorno del mio matrimonio", aveva detto tempo fa il saltatore, che si è sposato con Chiara il primo settembre del 2022. Poi le parole pronunciate da Gianmarco prima di Natale, che mostrano come da allora non sia cambiato assolutamente niente: "Il rapporto si è rovinato a tal punto che ad oggi è compromesso e se il tempo lo sistemerà ancora non posso saperlo. Praticamente non ci parliamo più. Credo che essere genitore non debba mai discostarsi dall'essere papà. Cioè genitore è uno che insegna a vivere e mio padre lo è stato in maniera esemplare. Però è mancata la parte da papà, quella di spiegarti le cose con amore". Eppure non è mai troppo tardi per ritrovarsi.