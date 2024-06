video suggerito

Il gol di Jovic tiene ancora la Serbia agli Europei: pareggio al 95′ con la Slovenia Karnicik illude gli sloveni, ma l’attaccante del Milan li gela in pieno recupero. Dopo il pareggio per 1-1, nel Gruppo C degli Europei tutto può ancora accadere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

La Slovenia balza in testa al Gruppo C degli Europei, in attesa della sfida tra Inghilterra e Danimarca delle 18, grazie alla vittoria per 1-0 contro la Serbia che resta ultima a zero punti e ora avrà bisogno di un successo nell'ultima sfida del girone contro la Danimarca per arrivare terza nel girone e avere qualche speranza di qualificarsi agli ottavi di finale.

Primo tempo senza reti tra Serbia e Slovenia

Parte meglio la Slovenia, che passa i primi 20 minuti di gioco quasi interamente nella metà campo avversaria. La Serbia trova la prima occasione importante con Mitrovic che su calcio d'angolo colpisce in solitaria di testa sul secondo palo, mancando però lo specchio della porta. Fase finale del primo tempo che si accende con entrambe le squadre che tenendo la difesa molto bassa, cercano di partire rapidamente in contropiede. La Slovenia al 38′ colpisce il palo con Elsnik, con Sesko che a porta quasi vuota sulla ribattuta calcia alto. Mentre pochi minuti dopo è ancora Mitrovic da due passi alla porta a calciare verso la porta, con Oblak che devia in calcio d'angolo.

Rajkovic sblocca la partita, Jovic pareggia al 95′

Nel secondo tempo la Serbia entra in campo più aggressiva, con il solito Mitrovic che con un gran tiro impegna Oblak, mentre al 58′ è Sesko con un tiro a giro a mettere in difficoltà Rajkovic. Al 69′ la Slovenia passa meritatamente in vantaggio, con una grande azione di Karnicik che parte dalla propria area di rigore, e riceve il cross conclude a rete portando in vantaggio la propria squadra, sfruttando una difesa decisamente rivedibile della Serbia.

Immediata la reazione della Serbia con Mitrovic che colpisce la traversa. Serbia che continua a premere negli ultimi 20 minuti di partita, senza riuscire a rendersi realmente pericolosi fino al 95′, quando su calcio d'angolo sale in attacco anche il portiere Rajkovic e Jovic di testa riesce a insaccare il pareggio che tiene in corsa la Serbia per la qualificazione agli ottavi di finale.

La situazione del Gruppo C degli Europei, Inghilterra ancora in testa

L'Inghilterra resta in testa al Gruppo C con 3 punti, in attesa della sfida di stasera con la Danimarca. La Slovenia è al secondo posto a 2 punti e avrà bisogno di fare risultato contro l'Inghilterra all'ultima giornata per conquistare il passaggio agli ottavi di finale. Serbia a quota 1 che raggiunge la Danimarca al terzo posto, e che grazie al pareggio in extremis cresta in corsa per il passaggio del turno.