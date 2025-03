video suggerito

Il combattimento di wrestling è brutale: un lottatore viene colpito con una mazza chiodata Jon Moxley e Cope si sono affrontati in una lotta che è sembrata un regolamento di conti. Le immagini più truculente hanno mostrato la violenta aggressione sul ring, sotto gli occhi degli spettatori inorriditi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Immagini truculente, di una violenza inaudita. Il combattimento di wrestling tra Jon Moxley e Cope è spettacolo vietato ai deboli di stomaco per quanto accaduto sul ring tra i due fighter che hanno iniziato a darsele di santa ragione prima ancora di salire sul quadrato. E quando uno dei due contendenti, vistosi quasi sopraffatto, ha estratto una mazza chiodata e l'ha scagliata addosso all'avversario la piega che ha preso l'incontro è stata raccapricciante. Tutto sotto gli occhi degli spettatori inorriditi.

Un video condiviso sui social ha mostrato tutta la sequenza. Più che un confronto tra lottatori è sembrata una sorta di regolamento di conti. È cominciato tutto dietro le quinte, tra minacce e scambio di colpi "d'assaggio". Lo show furibondo è proseguito anche tra il pubblico mentre i due si dirigevano verso il ring. Ed è successo di tutto: sedie, bidoni e altre suppellettili e quant'altro avevano sotto mano è divenuto arma per sopraffare il rivale. Perfino una kendo stick (una spada di bambù) è stata usata in quei momenti di ordinaria follia.

Il momento clou è stato un altro e si fa davvero fatica a credere sia stato tutto tremendamente reale, tale è la crudezza delle scene. Al termine di uno scontro molto aspro, si vede Cope scendere dal ring scivolando sotto le corde. Si china ed estrae da sotto il ‘tappeto' una mazza chiodata, che usa per colpire un paio di volte Moxley che resta a terra sofferente. L'altro lottatore effettua quello che in gergo è conosciuto come suplex: solleva da terra il fighter e lo scaraventa sulla cresta di aculei. Un'inquadratura ingrandita della trasmissione della AEW ha mostrato quanto profondamente i chiodi fossero penetrati. Pazzesco. Orribile.

Moxley s'è alzato a fatica, ferito e con alcuni spuntoni conficcati nella schiena. Poi, s'è inginocchiato e ha atteso che, compreso l'arbitro, gli estraessero dal dorso quell'attrezzo che sembra un'arma medievale. Com'è finita? Un altro combattente, Wheeler Yuta, è accorso in suo aiuto affrontando Cope con una mossa acrobatica. Ma se credete che il sipario sia calato in quel momento vi sbagliate. Lo stesso Moxley, con l'ausilio di un tavolaccio usato per stordire il fighter che aveva davanti, in seguito ha difeso il suo AEW World Championship contro Cope (alias Edge per i fan della WWE).