video suggerito

Il combattimento assurdo in MMA, tre modelle contro due lottatori: cosa non si fa per soldi L’evento ha scatenato un’ondata di sdegno tra i fan delle arti marziali miste per la scelta surreale di organizzare un incontro del genere. Ma una delle protagoniste si è difesa con orgoglio nonostante le polemiche: “Io sono rimasta in piedi. Non sottovalutate le donne”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il combattimento organizzato dalla Real Xtreme Fighting è andato oltre i confini della realtà e dell'umana comprensione. Come è possibile che tre modelle, tra cui un paio di influencer che bazzicano su OnlyFans, abbiano accettato di lasciarsi picchiare da due lottatori nell'ottagono della MMA? Tutto vero, è successo in Romania e la reazione degli spettatori che hanno assistito a quel tipo di spettacolo è stata di sdegno assoluto, sia per aver ideato un evento del genere sia per il ‘coraggio' da parte dei due uomini di vibrare calci e pugni, effettuare prese e quant'altro per scaraventare avversarie non in grado di difendersi appieno. È stato come lanciare in mezzo all'arena persone inermi da dare in pasto ai leoni come avveniva nei giochi circensi dell'antica Roma.

Alicia Bonita, Denisa Costea e Maria Adriana sono le donne che hanno detto sì a questa proposta fuori dal normale. Costica Prisecaru e Sebastian Rechinu gli uomini che non hanno avuto alcuno scrupolo – come si evince anche da alcune immagini – nel menare fendenti. Perché? Soldi e popolarità social sono sufficienti a spiegare la ‘spettacolarità', che non guarda in faccia a niente e a nessuno pur di alimentare il proprio circuito, e la volontà dei protagonisti di partecipare. Non è nemmeno la prima volta che accade una cosa del genere, considerato che in un incontro precedente le protagoniste erano in due e salirono sul ring per mettere al tappeto l'avversario maschio.

Facile, facile immaginare come sia andata a finire… si è passati dal balletto messo in scena dalle tre modelle per intrattenere i fans all'incontro senza esclusione di colpi. Le giovani indossavano caschi protettivi e paradenti, i due lottatori avevano solo i guantoni.

Il combattimento è stato terribile, per quanto abbiano provato a resistere le modelle a un certo punto hanno dovuto soccombere dinanzi alla brutalità dei colpi incassati. Una di esse è stata centrata allo stomaco e, di riflesso, ha sputato il paradenti. Un'altra ancora è stata chiusa in un angolo e poi scaraventata per terra come fosse un sacco di patate. "Com'è mai possibile che sia legale una cosa simile?", è la media dei commenti che hanno caratterizzato le reazioni, tutte incentrate sul rischio, per le donne, di farsi male sul serio.

Costica Prisecaru e Sebastian Rechinu hanno vinto in maniera schiacciante. A un certo punto l'arbitro ha chiuso la contesa che non poteva più certo andare avanti in quelle condizioni. Una delle combattenti donne si è poi rivolta ai social media per difendere la scelta di salire sul ring e cimentarsi in quell'incontro senza senso: "La differenza è che io sono rimasta in piedi. Non sottovalutate le donne".