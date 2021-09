Il capolavoro europeo di Fefé De Giorgi, Italia rivoltata in 25 giorni: “Oh, avete delle facce!” Ferdinando De Giorgi, che da giocatore ha vinto 3 Mondiali con la nazionale guidata da Velasco, in appena 25 giorni ha trasformato la nazionale maschile dell’Italia di pallavolo che con 8 esordienti ha vinto gli Europei maschili. De Giorgi è stato bravissimo ed ha saputo trovare la chiave giusta con i suoi ragazzi: “Precisi e senza fretta”, ha detto loro nel tie-break, e prima ancora: “State giocando una finale europea e avete delle facce”.

A cura di Alessio Morra

L'estate dello sport italiano è stata magica. Oltre due mesi di successi straordinari: dall'Italia di Mancini che ha vinto gli Europei di calcio agli Europei di vinti dalla nazionale di pallavolo femminile, dal successo di Sonny Colbrelli agli Europei di ciclismo su strada fino alle 40 favolose medaglie agli Europei. E poi è arrivato il trionfo della nazionale maschile di pallavolo, che ha cambiato volto in un meno di un mese. Una squadra totalmente diversa rispetto a quella delle Olimpiadi. In panchina un nuovo c.t. e in campo tantissimi esordienti. E il risultato è stato straordinario e gran parte del merito è di Fefé De Giorgi, che ha vinto subito con l'Italia.

L'Italvolley maschile rivoluzionata in 25 giorni

De Giorgi è stato un palleggiatore fenomenale, Julio Velasco lo scelse come fulcro della sua squadra. Fefé vinse tre titoli Mondiali, disputati in tre continenti diversi e per questo venne soprannominato: ‘L'eroe dei tre mondi'. De Giorgi sa come si fa a vincere. E quando si è seduto sulla panchina della Nazionale ha subito trionfato. Faceva parte della ‘Generazione di Fenomeni' e ora ne stanno creando un'altra. In appena 25 giorni da c.t. ha cambiato le sorti dell'Italvolley maschile, che non vince un titolo importante dal 2005, e ha vinto rivoluzionando la rosa, convocando otto esordienti agli Europei e lasciando a casa lo ‘Zar' Zaytsev e Juantorena. Una Nazionale bellissima e vincente, che ha avuto un percorso netto, esi può fregiare anche dell'MVP della manifestazione: Simone Giannelli.

Le parole decisive di De Giorgi nel time out

De Giorgi è stato un grande giocatore, è stato commentatore tv, e da tanti anni fa l'allenatore, conosce tutto della pallavolo, ha scritto anche due libri, uno sui ‘palleggiatori' della pallavolo e un altro in collaborazione con la scuola di Palo Alto: "Pensieri per allenare e motivare una squadra". E l'ha motivata alla grande la sua squadra, ha cercato di tranquillizzarla nel time out del matchpoint: "Precisi e senza fretta" e prima ancora, quando la Slovenia e in vantaggio ai futuri campioni aveva detto: "State giocando una finale europea e avete delle facce…".