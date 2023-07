Il campione di MMA si spacca una gamba in combattimento, ma pensa solo a lei: chiede di sposarlo Il belga Losene Keita era piegato dal dolore dopo aver perso il combattimento valido per il titolo mondiale a causa di una frattura alla gamba, ma in quel momento aveva solo un pensiero: lei.

A cura di Paolo Fiorenza

Un giorno nerissimo dal punto di vista sportivo, con una sconfitta bruciante e un grave infortunio che per un lottatore di MMA assomiglia a una sentenza per il futuro, è stato trasformato da Losene Keita in uno dei momenti più belli della sua vita. Il 25enne nativo della Guinea, che dall'età di 11 anni si è trasferito a Kortrijk in Belgio, ha deciso che quell'attimo di sofferenza fosse la scintilla da cui far sprigionare una luce potentissima sull'ottagono di Stvanice, vicino Praga.

Un raggio d'amore che ha cambiato la vita anche di un'altra persona che era presente in quel momento sul tappeto. La fidanzata di Losene ha visto davanti a sé un uomo piegato dal dolore trovare la forza di inginocchiarsi davanti a lei per chiederle di sposarla. Tutto immaginava la ragazza, fuorché una proposta di matrimonio in un frangente così duro dal punto di vista personale e sportivo per il suo compagno. Impossibile non commuoversi quando qualcuno vola ogni suo pensiero o preoccupazione, dimentica tutte le proprie delusioni e sofferenze, e vuole solo perdersi nella persona che ama.

La fidanzata di Losene Keita poco prima che il lottatore le chiedesse di sposarla

Ed infatti la compagna del lottatore cede alle lacrime mentre il campione belga – che arrivava al match da imbattuto, 11 vittorie da professionista – le dice in diretta TV quelle parole che hanno il sapore del miele e poi le infila l'anello al dito. Il sì della donna è salutato dagli applausi dei presenti, in un video poi diffuso sui social.

Losene Keita era campione dei pesi leggeri e nella circostanza era passato ai pesi piuma per prendersi la cintura del georgiano Mate Sanikidze. Ma il combattimento è durato pochissimo, appena un minuto. Dopo uno scambio di prese, il belga si è alzato in piedi ma subito ha iniziato a zoppicare su una gamba sola, in quella che poi si è rivelata essere una frattura dell'altra gamba. L'arbitro si è affrettato a intervenire decretando la fine dell'incontro, con grande sorpresa dei tifosi all'interno dell'arena gremita. Un Keita devastato si è scusato col pubblico, ma poi ha seguito quello che gli diceva il cuore: difficilmente sbaglia.