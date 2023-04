Il campione del mondo di scacchi perde per un tocco sbagliato del mouse: l’urlo disperato di Carlsen Incredibile errore di Magnus Carlsen al Chessable Masters: anche le leggende possono sbagliare. Il norvegese consegna la regina in pasto a Nakamura e non riesce a trattenere la sua rabbia: urlacci in diretta e pugni sul tavolo.

A 32 anni Magnus Carlsen è già una leggenda degli scacchi, pienamente titolato ad entrare nel dibattito sui giocatori più forti di tutti i tempi. Campione del mondo ininterrottamente da 10 anni, il norvegese tra poco non lo sarà più per il semplice motivo che ha deciso di lui di non partecipare alla prossima sfida per il titolo, che si svolgerà da domenica prossima ad Astana, in Kazakistan, e vedrà di fronte il russo Ian Nepomniachtchi e il cinese Ding Liren (in palio ben 2 milioni).

Mancanza di motivazioni, così ha spiegato la sua decisione Carlsen, che peraltro continua a giocare sia in tornei dal vivo (a dicembre ha vinto il Mondiale Rapid e quello Blitz) che online. Ieri tuttavia è incorso in un clamoroso errore nella sentitissima sfida contro quello che è probabilmente il suo principale antagonista in questa epoca scacchistica, ovvero Hikaru Nakamura. Un errore così devastante e doloroso (gli è costato la partita decisiva) che il norvegese è esploso in diretta in un urlo disperato.

Si giocava la finale del tabellone dei ripescati nel Chessable Masters 2023 all'interno del Champions Chess Tour, per affrontare poi nella finale del torneo online l'americano Fabiano Caruana. Dopo due patte nei primi due incontri, il terzo è stato deciso nella modalità ‘armaggedon', uno spareggio in cui il bianco – che toccava a Carlsen – deve vincere (e dispone di tempo in più), mentre al nero basta il pareggio.

Dopo 59 mosse, la posizione era pari: entrambi avevano una regina e quattro pedoni sulla scacchiera, dopo che Nakamura si era lungamente ben difeso in una posizione difficile. Carlsen tuttavia aveva 10 secondi di vantaggio sul cronometro rispetto al suo antagonista quando il tempo stava per scadere, ma è stato in quel momento che ha commesso un errore clamoroso per un tocco sbagliato del mouse, consegnando la regina in pasto al re avversario.

La partita è finita lì e Carlsen non è riuscito a trattenere la sua rabbia, cacciando un urlaccio nella diretta streaming e sferrando un pugno sul tavolo dov'era il suo pc. Dal canto suo Nakamura per una volta ha battuto la sua nemesi e se l'è goduta tutta: "Stai cercando di difendere, difendere, difendere e lui non può vincere ogni partita. So che è il più grande giocatore di tutti i tempi, ma non può vincere tutte le partite! Qualcuno non può essere fortunato ogni singola volta. È stato bello avere qualcosa che andasse a modo mio…".

Adesso il Grande Maestro americano di origini giapponesi affronterà il connazionale Caruana nella finale del Chessable Masters per accaparrarsi i 30mila dollari che spettano al vincitore: ci ha perso già nella finale del tabellone vincenti, ma adesso si riparte da zero e sarà un'altra storia.