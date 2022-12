Incredibile al Mondiale di scacchi, il campione Carlsen arriva di corsa quando mancano 30 secondi Il campione norvegese Magnus Carlsen ha tenuto tutti col fiato sospeso al Mondiale Blitz di scacchi iniziato oggi in Kazakistan, lasciando la sedia vuota nel suo match d’esordio. Carlsen è arrivato di corsa quando gli erano rimasti soltanto 30 secondi per concludere la partita: ha incredibilmente vinto.

A cura di Paolo Fiorenza

È stato un inizio di torneo che ha fatto trattenere il fiato quello del Mondiale di scacchi nella modalità di gioco Blitz (3 minuti di tempo per ognuno dei giocatori, più 2 secondi di incremento a mossa) che ha preso il via oggi ad Almaty in Kazakistan, dove nei giorni scorsi il super campione norvegese Magnus Carlsen si era aggiudicato il Mondiale Rapid (15 minuti + 10 secondi). Il 32enne plurititolato, da un decennio dominatore del panorama planetario e ritenuto uno degli scacchisti più forti di sempre, partiva tra i favoriti anche nel Blitz, ma ha rischiato di perdere per forfait la prima partita in programma oggi.

Al momento in cui era previsto l'inizio della sfida col bielorusso Vladislav Kovalek, ovvero alle ore 15, non c'era infatti traccia di Carlsen e nessuno sapeva dove fosse. Il suo avversario si è comportato in maniera molto sportiva, provando a ritardare l'inizio della partita perché non voleva vincere per forfait. Dopo qualche minuto di attesa, tuttavia, l'arbitro ha deciso di far partire il cronometro, dando così inizio al match. Non era del resto possibile rimandare troppo a lungo la decisione, poiché avrebbe potuto incidere sullo sviluppo dell'intero torneo.

Il bielorusso Vladislav Kovalek davanti alla sedia vuota di Magnus Carlsen

Kovalek non ha dunque potuto fare altro che fare la sua prima mossa spostando il pedone a centro scacchiera, facendo partire a quel punto i 3 minuti per Carlsen. il tempo passava e il norvegese ancora non si vedeva, mancavano due minuti di gioco per lui, poi uno, quando Carlsen è entrato di corsa nella sala dove si svolgevano in contemporanea le partite del primo turno. Facendosi largo tra i tavoli, si è seduto quando gli restavano una trentina di secondi, salutando Kovalek e facendo subito la sua prima mossa.

Gli scacchi in modalità Blitz sono già difficilissimi potendo contare solo su 3 minuti, figurarsi con soli 30 secondi a disposizione, gli errori sono dietro l'angolo dovendo decidere la propria mossa quasi istantaneamente. Carlsen non ha fatto una piega, aiutato a rifiatare e trovare la concentrazione anche dalla condotta davvero sportiva di Kovalek che si è preso tempo per le sue prime mosse per concedere qualche attimo in più al suo avversario e restituirgli il vantaggio che aveva sul cronometro.

La successiva dimostrazione di forza di Carlsen è stata impressionante, visto che pur con così poco tempo rimastogli è riuscito a battere il Grande Maestro bielorusso. Il norvegese peraltro, oltre ad essere arrivato in ritardo, ha commesso anche un'altra scorrettezza a stretti termini di regolamento, visto che non ha avuto ovviamente il tempo di cambiarsi e ha giocato in tuta, infrangendo così il dress code del torneo. A dispetto dell'inizio di competizione alquanto stressante (il ritardo pare sia dovuto al fatto che sia andato a sciare la mattina presto e poi abbia trovato un ingorgo sulla via del ritorno), Carlsen è partito a razzo in questi Mondiali Blitz vincendo le sue prime 5 partite.

Poi ha pattato la sesta partita, ha vinto ancora la successiva e ha infilato cinque pareggi di fila, chiudendo la prima giornata da imbattuto ma in seconda posizione con 9 punti (assieme ad altri quattro giocatori), alle spalle del leader Hikaru Nakamura, americano anch'egli tra i favoriti che ha chiuso a 10 punti dopo le prime 12 sfide. Domani si continua, sperando che Carlsen stavolta sia più puntuale.