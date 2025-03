Gli Yankees hanno inventato una nuova mazza da baseball dopo quasi 200 anni e ora tutti la copieranno

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

I New York Yankees hanno sfoderato una grande prestazione nella MLB (Major League Baseball) per battere i Milwaukee Brewers. Nel confronto dello Yankee Stadium la squadra di casa ha stabilito un nuovo record di franchigia, con ben nove fuoricampo. Un risultato eccezionale, così come i tre fuoricampo consecutivi nei primi tre lanci. A conquistare però l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori è stato l'attrezzo del mestiere utilizzato dagli Yankees, ovvero una mazza dal design particolare.

La nuova mazza da baseball studiata e usata dagli Yankees

Al contrario della consueta mazza da baseball infatti, gli Yankees hanno utilizzato uno strumento un po' diverso: in pratica, la zona in cui il legno si allarga è stata spostata verso la cima, con la parte bassa, quella sottile, che è diventata più lunga. In sintesi, la zona della mazza più larga, quella con il maggior volume dell'estremità finale è più corta che in passato. Qual è il motivo di questa novità che ha dunque affilato di più la mazza da baseball?

Come è cambiata la mazza da baseball, le innovazioni dell'attrezzo

Studi effettuati dai tecnici degli Yankees hanno deciso di aumentare il volume della zona destinata a colpire la palla dopo una ricerca che ha visto protagonisti gli stessi giocatori. Michael Kay di YES Network ha spiegato: "Il dipartimento di analisi della squadra ha fatto uno studio su un giocatore e ogni singola palla sembrava che colpisse la zona del label (ovvero quella in cui la mazza si allarga, ndr). Nessuna palla è finita sulla canna. Quindi hanno fatto delle mazze dove spostavano molto del legno nel label in modo che questa parte colpisse effettivamente la palla".

Sulla novità si è espresso un ex giocatore della franchigia di New York, Kevin Smith che ha fatto riferimento ad un fisico del MIT (Massachusetts Institute of Technology), tale "Lenny", che avrebbe aiutato la sua squadra del cuore nel percorso che ha portato a questa innovazione millimetrica con cui si possono ottenere risultati importanti. La canna della mazza più "stretta" la rende più leggera, togliendo legno nella parte dove non si colpisce la pallina e inserendolo nell'altra estremità. Una situazione che fa sembrare la mazza più grande, ma che offre un vantaggio importante. Per questo lo specialista si è detto stupito del fatto che nessuno ci abbia pensato prima, ipotizzando un ricorso a questo strumento da parte di tutti o quasi nei prossimi anni. La difficoltà? È quella di abituarsi alla differenza iniziale di bilanciamento, che però rientra dopo poco tempo. A suo dire dunque ora sarà più agevole per un giocatore di livello colpire la pallina. Insomma, una svolta epocale a cui tutti si adegueranno.

La nuova mazza non è illegale

Ma questa nuova mazza da baseball è legale? A quanto pare nessuna regola della MLB è stata infranta: la Lega infatti stabilisce che gli attrezzi non possono essere più lunghi di 42 pollici (ovvero 106 cm) o più spessi di 2,61 pollici (6 cm circa), devono essere fatti di legno massello e non avere una parte stretta più larga di un pollice (2.54 cm). E tutto rientra perfettamente in questi limiti.