Furlani strepitoso, è medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei U20: battuto il record del 1987 Mattia Furlani vince la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei U20: l’azzurro trionfa con la misura di 8.23 m e battuto un record che resisteva dal 1987.

A cura di Vito Lamorte

Mattia Furlani si è aggiudicato la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 di Gerusalemme: il fenomenale atleta laziale ha portato a casa la vittoria con 8,23, battendo il bulgaro Saraboyukov per un centimetro e abbattendo il record di 8,17 che resisteva dal 1987. Bronzo all'ucraino Masiuk in 7.97. Dodicesimo posto per l'altro azzurro in gara Francesco Inzoli (7.37).

Ad un anno dal titolo europeo U18, arriva anche quello U20. Per Furlani è stata una bella battaglia con Saraboyukov, che ha saltata ben 5 volte oltre gli 8m ma si è fermato ad un cm dall'azzurro (8.22m).

Mattia Furlani si è dimostrato prontissimo in vista del World Athletics Championships di Budapest.

(in aggiornamento)