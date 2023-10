Finale Mondiali di Rugby oggi in TV, dove vedere Nuova Zelanda-Sudafrica: canale Rai e orario Nuova Zelanda-Sudafrica è la finale della Coppa del Mondo di Rugby 2023: si giocherà sabato 28 ottobre 2023 allo Stade de France di Parigi alle ore 21.00 e si potrà vedere in diretta TV e streaming sulla Rai e su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Nuova Zelanda e Sudafrica si sfideranno per la finalissima della Coppa del Mondo di Rugby 2023. La supersfida tra All Blacks e Springboks si giocherà sabato 28 ottobre 2023 allo Stade de France di Parigi alle ore 21.00 e si potrà vedere in diretta TV e streaming sulla Rai – canale RaiSport – e su Sky.

Un match attesissimo tra due delle formazioni più accreditate a giungere sino al termine del cammino iridato. I Kiwi si sono liberati agevolmente dell'Argentina (44-6) mentre i sudafricani hanno piegato la resistenza dell'Inghilterra sono negli ultimi minuti di gara (16-15). Sabato l'incontro numero 106 nella lunga storia di scontri tra Nuova Zelanda e Sudafrica: i precedenti sorridono agli All Blacks, che hanno vinto in 62 occasioni contro le 39 degli avversari. Quattro sono stati i pareggi.

Il cammino di Nuova Zelanda e Sudafrica verso la finale. La Nuova Zelanda è stata sorteggiata nella Pool A e ha chiuso al secondo posto a causa della sconfitta patita contro la Francia: ai quarti ha battuto l’Irlanda ed in semifinale l’Argentina. Il Sudafrica ha chiuso la Pool B al secondo posto a causa della sconfitta contro l’Irlanda, ma nella fase ad eliminazione diretta ha superato la Francia ai quarti e l’Inghilterra in semifinale.

Dove vedere Nuova Zelanda-Sudafrica di Rugby in diretta TV sulla Rai

La diretta TV della finale dei Mondiali di Rugby tra Nuova Zelanda e Sudafrica sarà disponibile per tutti gli appassionati in diretta tv e in chiaro su Rai Sport HD (canale 58) e per tutti gli abbonati sulla piattaforma satellitare di Sky su Sky Sport Uno (canale 201). La telecronaca dell'incontro su Sky è affidata a Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti.

Nuova Zelanda-Sudafrica di Rugby dove vederla in streaming

Nuova Zelanda-Sudafrica sarà si potròà seguire anche in diretta streaming gratuitamente sulla piattaforma di Rai Play attraverso dispositivi mobile tramite app o sul sito. In alternativa gli abbonati a Sky potranno vedere la finale di Rugby World Cup 2023 con Sky Go. C'è la possibilità di vederla anche su Now, previo acquisto del ticket Sport.

Le formazioni di Nuova Zelanda-Sudafrica

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jordie Barrett, 11. Mark Tele’a, 11 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (captain), 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick, 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot.

Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Cheslin Kolbe, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit 6 Siya Kolisi (c), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Steven Kitshoff. Panchina: 16 Deon Fourie, 17 Ox Nche, 18 Trevor Nyakane, 19 Jean Kleyn, 20 RG Snyman, 21 Kwagga Smith, 22 Jasper Wiese, 23 Willie le Roux.