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Mondiali di atletica, il programma degli italiani in gara oggi 21 marzo e dove vederli in TV: Battocletti e Majori in finale

Seconda giornata dei Mondiali di atletica indoor di Torun con le due sessioni classiche: inizio alle 10.05, diretta TV e in streaming sui canali Rai in chiaro e su Sky per gli abbonati.
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A cura di Alessio Pediglieri
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Seconda giornata dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, il primo grande evento della stagione internazionale che si sta svolgendo a Torun, evento iniziato venerdì 20 e che si concluderà domani domenica 22 marzo. In attesa di concentrarsi sulle gare all’aperto, tanti campioni impegnati in varie discipline, tra cui spiccano i nostri atleti azzurri. Diretta in TV e in streaming in chiaro sui canali Rai, a pagamento per gli abbonati Sky.

Seconda giornata e altri italiani pronti a prendersi la scena a Torun con le speranze azzurre affidate a Falocchi qualificatosi alla finale di salto in alto maschile, mentre tra le donne spicca la finale dei 3.000 con Battocletti e Majori pronte a prendersi il podio. Poi occhi puntati sui 60 ostacoli dove c'è Simonelli, mentre nei 60 femminili Doualla e Dosso proveranno a ritagliarsi una parentesi di gloria.

Gli italiani in gara ai Mondiali di atletica, oggi sabato 21 marzo

Tra le due sessioni, sono oltre dieci gli atleti azzurri in gara quest'oggi, iniziando allw 10 con Eptathlon in cui sarà presente Dester e si concluderà solo dopo le 21 con la finale femminile dei 60 metri in cui potrebbe esserci una coppia azzurra formata da Dosso e Doualla

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Sessione mattutina

  • 10.05 60hs M Eptathlon DESTER
  • 10.20 60hs M Batterie MULAS, SIMONELLI
  • 11.05 60 F Batterie DOSSO, DOUALLA
  • 11.10 Asta M Eptathlon DESTER
  • 12.00 4×400 mista Finale
  • 12.15 Alto M Finale FALOCCHI
  • 12.22 800 F Semifinale ev. Coiro, Pellicoro
  • 13.08 800 M Semifinale

Sessione pomeridiana-serale

  • 18.25 Asta M Finale
  • 18.34 400 M Finale
  • 18.52 1000 M Eptathlon DESTER
  • 19.04 3000 F Finale BATTOCLETTI, MAJORI
  • 19.22 3000 M Finale
  • 19.38 Triplo F Finale
  • 19.48 60hs M Semifinale ev. Mulas, Simonelli
  • 20.14 60 F Semifinale ev. Dosso, Doualla
  • 20.40 400 F Finale ev. Bonora
  • 21.02 60hs M Finale ev. Mulas, Simonelli
  • 21.20 60 F Finale ev. Dosso, Doualla

Dove vedere i Mondiali di atletica di Torun in diretta TV e streaming

I Mondiali di atletica di Torun si possono seguire in diretta tv, in chiaro e visibili per tutti sul canale del Digitale Terrestre RaiSportHD mentre, sempre in tv ma a pagamento gli abbonati Sky possono collegarsi al canale Sky Sport Arena. Per lo streaming, RaiPlay è il portale online di riferimento per i Mondiali in chiaro e gratuiti mentre, l'app SkyGo e il servizio on demand di NOW è riservato agli abbonati Sky

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