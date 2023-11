Fa infuriare un’intera nazione con un brutto gesto, l’avversario dimentica il rancore : “Smettetela” Il pattinatore brasiliano Guilherme Abel Rocha è finito nell’occhio del ciclone dopo i Giochi Panamericani per una situazione costata cara all’avversario padrone di casa.

A cura di Marco Beltrami

Un intero Paese contro. Il pattinatore brasiliano Guilherme Abel Rocha è finito nell'occhio del ciclone dopo i Giochi Panamericani. Tutto a causa di una situazione di gara che ha fatto molto discutere e che è costata cara ad un avversario, ovvero il cileno Emanuelle Silva. Una scorrettezza quella dell'atleta verdeoro che non è passata inosservata, e che ha generato una tempesta social.

L'azione della discordia si è verificata in occasione della finale dei 500 metri di pattinaggio. Silva era uno dei candidati alla vittoria, dopo aver trionfato nella sua specialità, ovvero i 200 metri. Poco dopo l'inizio della competizione, durante una curva, i quattro finalisti si sono ritrovati vicini e Abel Rocha con una vera e propria sbracciata ha allontanato il cileno che ha perso il controllo finendo per terra. Un gesto pessimo e plateale.

Inevitabile la squalifica da parte dei giudici, con il pattinatore verdeoro che dunque è stato l'unico a non finire sul podio. Infatti proprio la sua eliminazione ha comunque permesso a Silva di vincere il bronzo nella prova del Parque Estadio Nacional. L'azione di Rocha non è ovviamente passata inosservata e i tifosi cileni si sono scatenati su Instagram riempiendo di insulti e minacce il profilo del pattinatore. Una valanga di parole becere che ha spinto l'atleta a bloccare la possibilità di lasciare commenti.

In un video il sudamericano ha poi denunciato di aver ricevuto insulti, anche da un collega: "Ho ricevuto mancanze di rispetto da un atleta e so come questo scuote la nostra integrità davanti allo sport, ai colleghi, ai giudici, all'organizzazione ecc. Ho imparato chi sono i miei veri amici ed è nell'amore di chi mi ama e di chi mi rispetta, che ho trovato la forza".

Di fronte a quanto accaduto, è intervenuto anche l'atleta penalizzato. Silva con un bel gesto ha pubblicato a sua volta un messaggio chiedendo a tutti di finirla di insultare il brasiliano e minimizzando quanto accaduto in pista: "Voglio dirvi che sto bene, sono cose sportive e grazie a Dio non è successo niente. Sono cose che viviamo giorno dopo giorno. Il mio collega del Brasile non si sta divertendo. Ha ricevuto molti messaggi su quello che è successo e se potete aiutarmi in modo che questo non accada più. Sta passando un momento molto difficile. Mi ha chiesto scusa e tutto bene, sono cose del mestiere".