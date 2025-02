Ex tecnico di pattinaggio condannato a 7 anni per abusi su minori: la denuncia ispirata da un libro

video suggerito

A distanza di quasi 20 anni, le giovanissime atlete di pattinaggio francese hanno avuto giustizia: l'allora tecnico poco più che ventenne, è stato condannato a 7 anni di carcere con l'infamante accusa di aver abusato di minorenni sfruttando la sua posizione, tra il 2007 e il 2008. Le denuncianti, che all'epoca dei fatti avevano tra i13 e i 15 anni, di fronte alla sentenza hanno ricordato da dove trassero il coraggio di denunciare l'uomo: attraverso un libro di un'altra ex pattinatrice che raccontava a sua volta delle violenze subite, pubblicato nel 2020.

Accuse pesantissime per una condanna esemplare: Sébastien C., 43 anni, è stato condannato a sette anni dopo il lungo processo presso il tribunale penale francese di Hauts-de-Seine: "Gli atti sessuali, la cui materialità non è stata sostanzialmente contestata, sono stati ottenuti con la forza, attraverso una costrizione morale derivante, in primo luogo, dall'età delle vittime, 13 e 14 anni" ha sentenziato il giudice, "dalla differenza di età tra l'imputato e le vittime e dall'autorità che aveva su loro nella sua qualità di allenatore di pattinaggio artistico".

Dal canto suo, per l'intera durata del processo – 4 anni – l'imputato si è sempre trincerato dietro una linea difensiva in cui ha negato di aver imposto alcuna costrizione alle atlete in quei frangenti. "Giustizia è stata fatta" hanno esultato in aula le due ragazze molestate, oggi trentenni al momento della sentenza del tribunale. "Tutto quello che abbiamo vissuto è stato ascoltato, riconosciuto, creduto e condannato. Un enorme sollievo!"

Il caso aveva scosso la Francia e il mondo del pattinaggio nel 2020 quando la drammatica vicenda era venuta a galla con la denuncia delle due ragazze. A ispirarle e dar loro il coraggio di uscire allo scoperto è stato il libro di Sarah Abitbol, che aveva scatenato il movimento MeToo Sport, grazie alla pubblicazione di "Un lungo silenzio". L'​​ex pattinatrice pluripremiata, a sua volta aveva accusato il suo allenatore, Gilles Beyer, di violenza sessuale commessa tra il 1990 e il 1992, quando aveva tra i 15 e i 17 anni. La sua testimonianza raccontata in quelle pagine aveva scatenato una vera e propria valanga di rivelazioni nel mondo dello sport con una serie importante di denunce tra cui quella che oggi ha portato alla condanna di Sébastien C.