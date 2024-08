Evenepoel riscrive la storia, doppio oro olimpico su strada: l’ultimo conquistato con una gomma a terra

video suggerito

Straordinaria impresa olimpica di Remco Evenepoel che ha vinto anche la prova in linea dopo essersi imposto sabato scorso nella cronometro. Mai nessuno era riuscito a conquistare due ori su strada nella medesima edizione dei Giochi, e domenica lo ha fatto anche con una ruota bucata negli ultimi decisivi chilometri.

A cura di Alessio Pediglieri

Remco Evenepoel è il vero unico fenomeno del ciclismo su strada di queste Olimpiadi 2024: il belga ha vinto la prova a cronometro precedendo un sublime Filippo Ganna, poi si è ripetuto anche nella prova in linea sabato 3 agosto, imponendosi in solitaria dopo un attacco lanciato a circa 30 chilometri dal traguardo e conclusosi con l'apoteosi personale: Remco Evenepoel ha riscritto la storia, prendendosi a soli 24 anni due medaglie d'oro nella stessa Olimpiade, mai nessuno prima di lui c'era riuscito. E a Parigi, sotto la Torre Eiffel, lo ha fatto con un ostacolo in più: una gomma a terra.

L'oro nella prova in linea di Evenepoel, solo al traguardo di Parigi

La corsa su strada olimpica di Parigi si preannunciava come una vera battaglia su un percorso da 273 chilometri e un dislivello di 2.800 metri con la Côte de la Butte Montmartre (1 km al 6,5%) a farla da padrona. Su tutti, si attendeva il campione olimpico a cronometro, Remco Evenepoel e il belga, già terzo al suo primo Tour, non ha deluso: nel finale ha recuperato sui fuggitivi, è partito con Madouas per poi lasciarlo sui pedali, trasformando il finale della prova in linea in una nuova cronometro in solitaria.

Ultimo ad arrendersi è stato proprio il francese Valentin Madouas, che è riuscito poi a conquistare una bella medaglia d’argento sulle strade di casa. Dove il connazionale Christophe Laporte si è preso il bronzo, vincendo la volata degli inseguitori per una fantastica doppietta transalpina.

Evenpoel ha vinto l'oro malgrado una foratura nel finale

L'impresa di Evenepoel assume ancor più rilievo se si considera che il belga nel finale ha dovuto anche subire un problema non da poco: il belga ha forato a 4 chilometri dall'arrivo ed è stato costretto a fermarsi e a sostituire la propria bici. Un contrattempo che avrebbe messo in difficoltà chiunque, ma non il campione olimpico in carica a cronometro che è ripartito senza indugio mentre dietro (non essendo concesse auricolari e radioline) nessuno ha potuto approfittare di questa situazione.

"Quella gomma a terra a soli quattro chilometri dalla fine è stata estremamente stressante" ha poi raccontato il neo campione olimpico. "All'improvviso ho sentito che avevo uno pneumatico completamente sgonfio e dovevo cambiare bici il più velocemente possibile, ma non erano immediatamente pronti per effettuare il cambio in ammiraglia. Fortunatamente ho avuto abbastanza tempo per farlo e tutto è andato bene… Che giornata!"

Evenepoel nella storia: nessuno prima di lui ha vinto 2 ori nella stessa Olimpiade

Il risultato ottenuto domenica 3 agosto nella prova in linea su strada alle Olimpiadi di Parigi da parte di Remco Evenepoel può essere definito storico: mai prima d'ora nessuno aveva vinto la cronometro olimpica e la corsa su strada in una unica edizione dei Giochi. Un'impresa epica, che è anche solo la terza che vede un ciclista belga vincere l'oro nella corsa olimpica su strada: lo avevano preceduto solamente André Noyelle (Helsinki, 1952) e Greg Van Avermaet (Rio, 2016).