Esplode l’orecchio del lottatore MMA e gli resta appeso: orrore e sangue, l’arbitro ferma tutto

A cura di Paolo Fiorenza

Di scene truculente negli incontri di arti marziali miste se ne sono viste tante, ma quello che è accaduto durante un combattimento di MMA che si è svolto a San Pietroburgo in Russia ha raggiunto un livello di brutalità raramente riscontrato: mentre i due lottatori erano avvinghiati sul tappeto, l'orecchio di uno di loro è letteralmente esploso, lasciando appeso quello che ne restava.

Nell'ottagono si stavano affrontando Edil Esengulov e Vinicius Cruz, in un match valido per i pesi welter ACA. L'Absolute Championship Akhmat è un'organizzazione russa di arti marziali miste, kickboxing e jujitsu brasiliano, che negli ultimi anni ha preso piede anche nel resto d'Europa. Esengulov e Cruz non si stavano risparmiando nel darsele di santa ragione, quando il combattimento è stato interrotto durante il quarto round per un episodio di violenza selvaggia: il lottatore del Kirghizistan ha fatto scoppiare l'orecchio del brasiliano, con brandelli e sangue sparpagliati sul tappeto.

Esengulov in quel momento si trovava sopra l'avversario e gli stava sferrando alcuni colpi tra cui una gomitata che ha prodotto la lesione gravissima all'orecchio: il sangue è schizzato ovunque nella gabbia, mentre parte dell'orecchio restava penzolante. Medico e arbitro del combattimento non hanno avuto altra scelta se non quella di assegnare ad Esengulov la vittoria per interruzione.

Il video della scena pulp è diventato virale e ha provocato i commenti per lo più inorriditi di chi si chiede come sia possibile autorizzare eventi ‘sportivi' di questo tipo, con un livello di violenza animalesca che può dare luogo addirittura a mutilazioni del corpo dei lottatori. Nelle MMA le fratture sono all'ordine del giorno (chiedere a Conor McGregor, che è fermo da due anni e mezzo per la frattura della tibia riportata nel terzo combattimento con Poirier), ma l'esplosione di un orecchio davvero sembra troppo.