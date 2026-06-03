Hrishikesh Koloth muore ucciso da un orso nero: il lottatore di MMA non ha avuto scampo

Il lottatore di Arti Marziali Miste Hrishikesh Koloth è morto a 27 anni in un raro attacco di un orso nero.

Hrishikesh Koloth, un lottatore di MMA che sognava di arrivare un giorno a gareggiare in UFC, ovvero la più famosa organizzazione professionistica al mondo, è stato identificato come la vittima dell'attacco di un orso nero avvenuto all'inizio di maggio in Canada. Koloth è morto a 27 anni: non ha avuto scampo di fronte all'aggressione del massiccio animale, un evento peraltro abbastanza raro.

Hrishikesh Koloth ucciso da un orso nero: il lottatore MMA muore a 27 anni

Il giovane – che era di origini indiane – lavorava come tecnico subappaltatore in un sito di esplorazione di uranio situato vicino al lago Nordbye quando è stato attaccato dall'animale. Lo specchio d'acqua, situato nel cuore del Canada, si trova in un'area disabitata e selvaggia. Secondo le autorità locali e la società ‘UraniumX Discovery Corp', un civile che si trovava nella zona è riuscito a sparare e a uccidere l'orso, ma non ha potuto impedire la morte dell'atleta.

Koloth praticava arti marziali miste da più di 10 anni e si era trasferito in Canada nel 2023 con l'obiettivo di dare slancio alla sua carriera di lottatore in un contesto vicino a realtà professionistiche di alto livello. "Il sogno di Hrishikesh era combattere, ecco perché è venuto in Canada. Voleva combattere nell'UFC", ha spiegato suo fratello Arjun. Il ragazzo si divideva tra il lavoro per mantenersi e gli allenamenti nella palestra di arti marziali ‘Skoden' a Penticton, dove era considerato una delle grandi promesse del gruppo.

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Hrishikesh è stato davvero sfortunato: si tratta infatti solo del quarto attacco mortale da orso nero registrato nella storia della provincia del Saskatchewan, l'ultimo risaliva al 2020. Gli attacchi fatali sono dunque rarissimi. Gli ‘American black bear' sono considerati tra gli orsi meno aggressivi verso le persone, specialmente rispetto ai grizzly o agli orsi bruni. In Nord America ci sono circa 750mila-900mila orsi neri, uccidono in media meno di una persona all'anno. Sono infatti generalmente timidi e fuggono quando sentono gli umani: la maggior parte degli incontri finisce senza conseguenze.

Chi era Hrishikesh Koloth: il suo sogno era gareggiare da professionista in UFC

Hrishikesh Koloth era nato nello stato di Kerala, in India, 27 anni fa. Si era trasferito in Canada nel 2023 e viveva a Penticton con il fratello maggiore Arjun. Praticava arti marziali miste da oltre 10 anni, era un ‘grappler', forte a terra. Aveva gareggiato soprattutto a livello dilettantistico e stava preparando il passaggio al professionismo, era il sogno della sua vita. Intanto stava per iniziare un lavoro come allenatore di boxe a Vancouver. La comunità delle MMA piange un "guerriero senza paura, con cuore innocente e anima da combattente": questo è il ricordo che lascia Hrishikesh.