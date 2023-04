Epica impresa della squadra maschile di ginnastica artistica: l’Italia è campione d’Europa! Nella giornata di apertura degli Europei 2023 in Turchia, storica vittoria della formazione maschile azzurra: Yumin Abbadini, Lorenzi Minh Casali, Marco Levantesi, Marco Lodadio e Mario Macchiati sono i neo campioni d’Europa.

A cura di Alessio Pediglieri

Per la prima volta nella storia della ginnastica artistica maschile a squadre l'Italia conquista il titolo di campione d'Europa. L'impresa è stata compiuta nella giornata di apertura degli Europei 2023 che si stanno svolgendo ad Antalya in Turchia. I nomi dei cinque atleti che hanno riscritto la storia della nostra nazionale: Yumin Abbadini, Lorenzi Minh Casali, Marco Levantesi, Marco Lodadio e Mario Macchiati.

Non poteva iniziare meglio di così il campionato europeo di ginnastica artistica in programmazione in questi giorni in Turchia e iniziato proprio oggi, martedì 10 aprile. L'Italia si è presa subito il titolo nella gara a squadre maschile, stupendo tutti e conquistando un titolo mai ottenuto in precedenza nella storia azzurra e solamente sfiorato, nella passata stagione, con l'argento.

Una prova di maturità e di qualità da parte del quintetto azzurro che ha saputo resistere nei momenti più delicati della gara ed esprimersi alla perfezione non appena ha potuto, prendendosi pian piano un margine di vantaggio che è poi valso il titolo continentale: 249.256 il numero magico, con il quale i nostri atleti sono riusciti a precedere la padrona di casa, la Turchia arrivata vicinissima con 248.262 punti ma solamente seconda. Stracciata anche la favorita e temibile Gran Bretagna, che si è fermata a 246.961 per il 3° gradino del podio, quando un anno fa aveva trionfato.

Epici sono stati tutti, soprattutto Yumin Abbadini e Lorenzo Minh Casali che si sono esibiti su tutti gli attrezzi e hanno ottenuto l‘accesso per la finale dell’All-Around, alla quale arrivano rispettivamente con il nono e undicesimo punteggio assoluto. Agli anelli è in finale anche Marco Lodadio con il 7° punteggio, mentre alle parallele è 3° uno splendido Matteo Levantesi. Il trionfo dei ragazzi ha permesso all'Italia di godere del doppio titolo europeo a squadre maschile e femminile: infatti, tra le ragazze le nostre ‘Fate' sono le detentrici in carica e affronteranno domani la loro prova nel tentativo di potersi ripetere come un anno fa.