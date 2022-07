Elisa Di Francisca vuole riunire una squadra sfasciata, appello in diretta: “Rivediamoci tutte” Elisa Di Francisca ha chiamato a gran voce le sue ex compagne di squadre. La campionessa di scherma, che recentemente ha annunciato il suo ritiro, avrà il duro compito però di riunire un team completamente sfasciato.

A cura di Fabrizio Rinelli

Chiamatelo pure desiderio o voglia di mettere semplicemente una pietra su tutte le parole – dette e non dette – i gesti e le insinuazioni di questi ultimi anni che non hanno fatto altro che inasprire il rapporto tra Elisa Di Francisca e le sue ex compagne campionesse di scherma, Valentina Vezzali, Arianna Errigo e la sua ex allenatrice Giovanna Trillini. La Di Francisca, che a 39 anni ha lasciato la scherma dopo aver vinto tutto tra medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra nel 2012 (sia individuale che a squadre), argento individuale ai Giochi di di Rio 4 anni dopo senza dimenticare i 7 titoli mondiali, 13 europei e due coppe del mondo, ora vuole ricominciare proprio da loro. Nel corso di un'intervista a "Non è un paese per giovani" sui Rai Radio 2 in cui era ospite di Tommaso Labate e Massimo Cervelli, la Di Francisca ha voluto fare un invito pubblico proprio alle sue ex compagne di pedana.

I rapporti con la Vezzali non sono idilliaci e gli impegni dell'attuale Sottosegretario allo Sport sicuramente non giovano a rinsaldare un rapporto che negli anni è stato contrassegnato da parole pesanti. Neanche a dirlo invece, con Giovanna Trillini la situazione non è poi così diversa, specie dopo il muro eretto dalla sua ex allenatrice per via di alcune frasi scritte nel libro della Di Francisca. Di Arianna Errigo invece, il ricordo va alle stilettate della Di Francisca sulla sua ex compagna dello scorso gennaio 2020. Ecco perché l'ex campionessa di Jesi ha voluto invitare tutte a una rimpatriata come buone amiche: "Ne approfitto per fare un appello a Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Arianna Errigo vediamoci per una pizza insieme".

L’attuale sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali.

La Di Francisca spiega le sue buone intenzioni. "Secondo me Arianna potrebbe rispondere subito, Valentina Vezzali è più impegnata, Trillini ha un carattere particolare, non so cosa dirà". E infatti con Valentina Vezzali le cose nel tempo non vanno benissimo, specie dopo gli ultimi anni vissuti in pedana dall'ormai attuale Sottosegretario allo Sport. Alla vigilia dei Mondiali di scherma nel 2011, la Di Francisca in un'intervista rilasciata a ‘La Stampa' sottolineò proprio alcuni aspetti caratteriali e del suo rapporto con la Vezzali che erano completamente in contrasto:

"La Vezzali schermitrice non si discute – disse – Ma la persona non mi piace. Non sa perdere e non accetta ombre. Quando ci incrociamo nei ritiri, il suo sguardo è amichevole solo semi ha battuta". Insomma, la Di Francisca di certo non si è risparmiata specie quando viene sollecitata a rispondere su una presunta lite dopo una gara di Coppa del mondo: "Non credo che la Vezzali si riferisse a me quando ha detto che non le piace chi non è umile – aggiunse all'epoca -. Io non sono quel tipo. A Parigi dormivo in camera con Arianna Errigo, che avevo appena battuto in finale nei Mondiali, e immaginando quanto le bruciasse non ho parlato della gara". La Di Francisca spiega così il suo pensiero: "Non so cosa potrebbe succedere se dividessi la camera con Valentina, magari la strangolerei" affermò ridendo.

Ilaria Salvatori, Arianna Errigo, Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca festeggiano la medaglia d’oro di scherma alle Olimpiadi 2012 a Londra.

Stoccate su stoccate come in un incontro di scherma che più volte è stato teatro di tante battaglie anche per Giovanna Trillini, con cui i rapporti anche in questo caso sono ridotto all'osso. Lo scorso mese di giugno la Di Francisca parlò del suo libro ‘Giù la maschera' in un'intervista rilasciata a Repubblica e proprio sul rapporto con la Trillini fu abbastanza netta: “Si è offesa per quello che ho scritto nel libro e non mi parla più – ha dichiarato a sorpresa – A voce però io le avevo detto anche peggio: è una brava maestra, ma un’eterna seconda, si mette nell’angolo da sola e poi si lamenta che non viene considerata”.

Insomma, non proprio parole dolci nei suoi confronti e probabilmente l'invito a mangiare una pizza insieme potrebbe anche non essere accettato. Ma sarà tutto da vedere. La Di Francisca però è sicura che con Arianna Errigo la risposta sarà tutt'altro che negativa. Dobbiamo ricordare in questo caso che recentemente la Di Francisca era stata durissima e aveva spiegato perché secondo lei l'Italia della scherma non riusciva più a vincere. L'ultimo capitolo dopo una lunga serie di episodi controversi tra le due iniziati con i Giochi di Londra 2012, quando Elisa riuscì a battere Arianna in una tiratissima finale del fioretto, seguita da un legittimo urlo di gioia per festeggiare.

La campionessa di Jesi, a un evento al Club Scherma di Roma, parlò di una squadra che non era più unita: "Parlo di squadra, in generale, non di Errigo". Cosa che comunque mandò su tutte le furie quest'ultima che rispose a muso duro con un post su Facebook: "Non voglio soffermarmi troppo sulle cose dette da Elisa perché ognuno ha le sue idee, per quanto strampalate mi possano sembrare – scrisse – Se posso darle un consiglio, è di rivedere il proprio modo di comportarsi nei confronti delle compagne di squadra e più in generale di Nazionale". Un replica durissima: "Dovrebbe concentrarsi sul lavoro invece di disperdere energie in polemiche inutili, soprattutto ora che deve fare l'ultimo assalto della gara a squadre, cosa che non le sta riuscendo nel migliore dei modi". La Errigo fu netta: "Mi auguro inoltre che chi è preposto a dirigere la Nazionale si prodighi al fine di evitare il ripetersi di questi spiacevoli episodi". Insomma, questa pizza in compagnia sembra essere un'ottima idea ma visti i trascorsi ci sarà molto da parlare prima di addentare una fetta e magari brindare di fronte a buon boccale di birra.