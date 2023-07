È uno straordinario oro mondiale per il quartetto maschile di spada! Azzurri implacabili in finale Il quartetto degli spadisti azzurri si è imposto sulla Francia nella finale mondiale a Milano: una medaglia d’oro straordinaria che consacra dopo 30 anni di latitanza la spada maschile al titolo iridato.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo 30 anni la spada maschile si prende la medaglia d'oro ai Campionati del Mondo: la Francia è stata annichilita (45-32) in una finale in cui gli azzurri hanno iniziato nel migliore dei modi con una serie di assalti vincenti. Un vantaggio che ha permesso di prendere fiducia e coraggio, fino all'ultimo quando Milano è esplosa ancora una volta per un titolo iridato pazzesco. Che mancava alla spada maschile dal lontano 1993, quando l'Italia vinse anche in quel caso contro la Francia.

Per l’Italia in pedana si sono alteranti Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Andrea Santarelli. Tutti perfetti nei rispettivi assalti, conquistando un vantaggio poi mantenuto tenendo a distanza i pericolosissimi transalpini, che partivano con i favori del pronostico, presentando un quartetto da assoluto spessore internazionale.

Anche se i francesi arrivavano in finale da favoriti, gli spadisti azzurri sono stati capaci di gestire la situazione, prendendosi quasi subito un vantaggio importante nei primi assalti. Poi, la tenuta nel corso delle manches con i transalpini che non sono mai riusciti a rientrare in gara con Di Veroli che si è presentato in pedana per l'ultimo assalto con un vantaggio più che rassicurante. Ma è in tutto l'incontro che si è palpata con mano la sicurezza da parte del quartetto italiano che ha mostrato grande scherma con una superiorità che ha sorpreso gli stessi francesi.

E così, come 30 anni prima, ad Essen nel 1993 ancora una volta contro la Francia, l'Italia si è presa il posto più alto del podio iridato, meritatamente tornando a essere Campioni del Mondo di spada. Un dominio che premia l'intero ambiente della scherma azzurra che ha dominato la scena a Milano con 10 medaglie totali che l'hanno confermata in testa alla classifica del medagliere.