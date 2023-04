È morto Butch dei Bushwhackers, la star del wrestling aveva 78 anni: mondo del fight-show in lutto È morto a 78 anni Robert Miller: con Luke Williams formava una delle coppie storiche del wrestling, i Bushwhackers. Nel 2015 era entrato nella Hall of Fame.

A cura di Vito Lamorte

Robert Miller, a destra, con il suo partner Luke Williams: erano i Bushwhackers.

A 78 anni è morto Robert Miller, che ha formato con Luke Williams una delle coppie storiche del wrestling. Poche ore fa proprio il suo storico partner ha dato l'annuncio della sua scomparsa. Miller, meglio conosciuto sul ring come Butch, era entrato nella Hall of Fame nel 2015 e la notizia è stata confermata dal compagno di coppia Luke Williams con un post sui suoi profili social: "Ieri sera tardi, ho perso il mio amico, fratello e partner di tag team di oltre 50 anni con la scomparsa di Bob "Butch" Miller. Il mio cuore va a sua moglie Helen, alle sue adorabili figlie Sharon e Kirsten e a tutti i suoi nipoti".

Inizialmente conosciuti come ‘The Kiwis', Miller e Williams si sono fatti largo nel mondo del wrestling alla fine degli anni '60 ma è tra il 1989 e il 1996 che i Bushwhackers sono diventati una delle coppie più amate dal pubblico come ricorda lo stesso Williams: "Dall'inizio degli anni '70, quando eravamo giovani amici che lottavano per John da Silva in Nuova Zelanda, la mia prima impressione di Bob ‘The Chest' Miller (come si chiamava in quei giorni) fu che fosse un bifolco di prima classe, e che cavolo di bifolco era! Ma era anche un bravo ragazzo e un grande amico. Ci ritrovammo a viaggiare insieme per il mondo, dalla Nuova Zelanda all'Australia alla Malesia, Singapore e Giappone, prima di "invadere" i territori nordamericani in Canada e negli Stati Uniti come The Sheepherders. Nel 1988 eravamo sui 40 anni e ricevemmo una chiamata dagli uffici del Connecticut con l'offerta di unirci alla promozione di wrestling più grande e più in crescita del mondo, la WWF/E. I Bushwhackers erano nati! Come The Bushwhackers siamo apparsi nei più grandi locali del mondo, davanti alla più grande folla di wrestling professionistico che avesse mai visto! E alla fine siamo stati onorati dai nostri fan e coetanei con la nostra inclusione nella WWE Hall of Fame nel 2015 e nella Professional Wrestling Hall of Fame nel 2020″.

L'ultimo ricordo di pochi giorni fa: "Abbiamo fatto tutto, abbiamo visto tutto, e abbiamo fatto tutto insieme. Lo scorso fine settimana a Los Angeles, Bob è volato dalla Nuova Zelanda per unirsi a me per il weekend di Wrestlemania e i relativi festeggiamenti, nessuno dei due sapeva che sarebbero stati i nostri ultimi giorni insieme e i suoi ultimi giorni di vita. Se dovessi leggere la storia della mia vita direi che sono figlio unico, ma sarebbe sbagliato. Nella vita avevo un fratello e si chiamava Bob Miller. Ti voglio bene, Bob".