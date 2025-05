video suggerito

Dramma nel baseball in MLB, tifoso precipita per 6 metri: partita sospesa, condizioni gravissime Durante il 7° inning di Pirates-Cubs, partita della MBL americana, un tifoso è precipitato dagli spalti schiantandosi a bordo campo. Subito assistito dagli staff medici è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale: diversi giocatori, scioccati, si sono inginocchiati in campo a pregare.

A cura di Alessio Pediglieri

La drammatica caduta è avvenuta durante la partita di MBL, la lega di baseball americano, Pirates-Cubs, quando ad inizio del settimo inning un tifoso di casa si è avventurato in una zona dello stadio di Pittsburgh transennata, per poi perdere l'equilibrio e ritrovarsi nel vuoto. Un volo folle, da una altezza di almeno sei metri: immediati i soccorsi e la disperata corsa in ospedale dove è arrivato in condizioni disperate, mentre la partita è stata sospesa.

Cos'è accaduto durante Pirates-Cubs di MBL: la caduta del tifoso

Durante il settimo inning della partita mentre il punteggio era di 4-3 a favore dei padroni di casa, di fronte alle grida del pubblico presente, gli arbitri hanno interrotto la partita. Subito ci si è accorti che un tifoso di casa era precipitato dagli spalti da un'altezza di circa sei metri e mezzo. Di fronte alla tragedia, in contemporanea i servizi medici dei Pirates e dei Cubs si sono presi immediata cura del tifoso, che è stato trasferito d'urgenza all'Allegheny General Hospital, di Pittsburgh mentre i giocatori, sconvolti, sono rimasti in campo con alcuni che si sono inginocchiati a pregare.

Le indagini sulla caduta del tifoso, testimoni: "Era ubriaco"

La caduta è stata ripresa dalle telecamere a bordo campo che stavano seguendo il match e che hanno inquadrato sullo sfondo, durante un'azione un uomo che è piroettato nel vuoto per sparire più in basso poco dopo, a bordo campo senza più muoversi. Mentre le sue condizioni risultano gravissime, sembra che il tifoso precipitato fosse ubriaco al momento della perdita d'equilibrio, come hanno testimoniato altri presenti alla partita.

La testimonianza dei due coach: "Uno shock, l'abbiamo visto cadere in tempo reale"

Il coach dei Pirates, Derek Shelton e quello dei Cubs, Craig Counsell hanno immediatamente allertato gli arbitri dopo aver assistito alla caduta, che non è sfuggita al loro sguardo: "Anche se era a oltre 100 metri di distanza, l'abbiamo visto cadere e poi lo abbiamo visto immobile mentre la partita continuava. È stato un vero shock", ha sottolineato Shelton. Qualche ora più tardi la franchigia di Pittsburgh ha rilasciato un comunicato in cui ha confermato il ricovero immediato del tifoso ma senza rilasciare alcuna notizia sulle sue condizioni fisiche.