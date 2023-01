Dana White filmato di nascosto in un night, la rissa con la moglie è orribile: “Abbiamo bevuto” Scandalo nella UFC dopo il video della rissa del presidente Dana White con sua moglie. L’imprenditore e presentatore si è scusato pubblicamente.

Nella UFC, ovvero la Ultimate Fighting Championship più importante organizzazione mondiale delle arti marziali miste, le situazioni al limite sono sempre dietro l'angolo. Questa volta però a conquistare la scena in negativo non è stato un lottatore, ma il presidente Dana White per una vicenda che non ha nulla a che fare con l'ottagono e che lo ha fatto finire nell'occhio del ciclone.

Dana Frederick White Jr, meglio noto semplicemente solo come Dana White, è un personaggio molto popolare oltreoceano. Il classe 1969 non è solo il presidente della federazione di arti marziali miste della UFC, ma è anche un imprenditore, commentatore e anche attore con un patrimonio di circa 500 milioni di dollari. Da anni insomma è sotto i riflettori e seguito dalle telecamere non solo per eventi legati allo sport.

Il presidente della UFC Dana White

Nelle ultime ore il suo nome è finito al centro di uno scandalo. White infatti stava festeggiando il capodanno in compagnia della moglie in un night club in Messico, quando le cose hanno preso una brutta piega. La coppia si è resa protagonista di un violento litigio, che è culminato anche in uno scontro fisico. I due che sono sposati da 26 anni e hanno tre figli, si sono scambiati una serie di colpi, come mostrato da un video amatoriale, divulgato poi da TMZ.

Nelle immagini si può vedere la reazione stizzita della signora White ad alcune parole del marito. Dopo un primo schiaffo da parte della donna, ecco la reazione fuori controllo dell'uomo che la colpisce ripetutamente. Insomma una bruttissima scena, costata critiche a non finire a White. Quest'ultimo resosi conto di aver superato il limite ha provato a giustificarsi, scusandosi per l'accaduto.

A TMZ infatti il manager ha dichiarato: "Mia moglie ed io eravamo fuori sabato sera a Capodanno. Purtroppo è quello che è successo. Sono uno di quelli che dice che non c'è mai, mai una scusa per un ragazzo per mettere le mani su una donna e ora sono qui a parlarne. Questa è una di quelle situazioni orribili. Sono imbarazzato. Abbiamo tre figli e da quando è apparso il video, abbiamo parlato ai bambini e in questo momento siamo più concentrati sulla nostra famiglia. Le persone avranno le loro opinioni su questo e le opinioni delle persone sarebbero giuste, specialmente nel mio caso. Non metti mai le mani addosso a una donna".

Anche sua moglie Anne ha commentato quanto accaduto, con queste parole: "Dire che questo è fuori dal suo carattere è un eufemismo, niente di simile è mai successo prima. Purtroppo bevevamo entrambi troppo a Capodanno e le cose sono andate fuori controllo, da entrambe le parti. Ne abbiamo parlato come una famiglia e ci siamo scusati a vicenda". Ma cosa succederà ora a White? E pensare che nel 2014 fu proprio lui a sottolineare la necessità di prendere provvedimenti drastici nei confronti dei lottatori UFC violenti con le donne. Ora dunque potrebbe essere lui a dover fare un passo indietro.