Cos’è il guasto al foil che ha fermato Luna Rossa e preoccupa per il cammino in Louis Vuitton Cup

A cura di Fabrizio Rinelli

Luna Rossa tornerà presto in mare con il monoscafo AC75 per le semifinali della Vuitton Cup il 14, 15, 16, 18 e 19 settembre. Nel frattempo l'imbarcazione italiana si interroga sui problemi avuti nella regata contro Alinghi che le è poi costata la squalifica. L'equipaggio azzurro ha subito un guasto tecnico che l'ha costretto a chiudere al secondo posto il Round Robin. Il braccio che muove il foil di destra – ovvero la superficie laminare che permette il sollevamento dello scafo dall'acqua con l'aumento della velocità – è andato in tilt senza lasciare alcuna possibilità di far abbassare l'ala su cui far volare la barca. Un problema che ha costretto il Team Prada a dare forfait.

Lo spareggio contro Ineos Britannia è stato intervallato poi da 40 minuti in cui Luna Rossa ha tentato di rimettere a posto tutto sull'imbarcazione. Restano dunque gli interrogativi se sia andato ora tutto per il meglio in vista delle semifinali. Il guasto al meccanismo che muove il braccio a cui è attaccato il foil può essere andato in tilt per cause elettriche. Ma non è da escludere anche un problema al software, hardware o addirittura informatico e idraulico. Non è chiaro cosa sia accaduto ma il team italiano si auspica che non accada più una situazione del genere.

Luna Rossa in acqua durante la regata.

Il momento in cui Luna Rossa è stata squalifica a causa del guasto all'imbarcazione

In acqua si era capito subito che qualcosa non stesse andando nel verso giusto. Luna Rossa durante le manovre iniziali che precedono la partenza della regata si era allontanata per prendere il vento necessario ma a 2 minuti dal via non è più rientrata proprio a causa del problema avuto a bordo. Il Comitato ha subito squalificato l'imbarcazione italiana secondo regolamento costringendola allo spareggio e assegnando il punto ad Alinghi.

Un'autentica giornataccia che adesso si augura non si ripresenti più. Uno stop forzato che ha portato l’equipaggio italiano a chiudere al secondo posto il Round Robin che è stato poi vinto dagli inglesi i quali potranno decidere l’avversario delle semifinali a cui accedono anche American Magic e Alinghi che hanno chiuso in terza e quarta posizione. Eliminati invece i francesi di Orient Express che hanno centrato invece una sola vittoria.