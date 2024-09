video suggerito

Squalifica clamorosa di Luna Rossa contro Alinghi: cos’è successo e cosa dice il regolamento Incredibile alla Louis Vuitton Cup con Luna Rossa vittima di un problema meccanico nel pre-partenza della regata contro Alinghi. L’imbarcazione italiana è stata costretta ad uscire dal campo regata con le vele che non rispondevano più ai comandi: Luna Rossa squalificata e punto ad Alinghi. Ora lo spareggio contro INEOS Britannia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su America's Cup 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Incredibile contrattempo nella pre-partenza della regata di oggi che vedeva di fronte Luna Rossa e Alinghi per la sfida decisiva che avrebbe potuto consegnare al Team Prada il primo posto in classifica in vista delle semifinali. Invece, un problema meccanico ha rovinato tutti i piani dell'equipaggio italiano che è uscito dal campo regata venendo squalificato dal Comitato. Luna Rossa non è riuscita a rientrare per tempo: le vele non rispondevano alle manovre e così alla fine la regata non si è svolta e il punto è andato ad Alinghi. Ora per Luna Rossa sarà necessario uno spareggio con INEOS Britannia (in programma alle 15:46) per capire chi si qualificherà per prima alle semifinali.

Cos'è successo a Luna Rossa nel pre partenza contro Alinghi

Un clamoroso contrattempo ha impedito a Luna Rossa di giocarsi le proprie chances per guadagnarsi il primo posto in Louis Vuitton Cup, con l'obiettivo di battere Alinghi e prendersi il vantaggio in classifica su INEOS Britannia. Durante le manovre di pre-partenza, Luna Rossa si è allontanata dal campo regata, pratica che spesso accade per prendere vento necessario e trovare le condizioni migliori. Ciò è possibile però se lo si effettua per pochi metri: il Team Prada a 2 minuti dal via però non è più rientrata e il Comitato ha subito squalificato secondo regolamento l'imbarcazione italiana, escludendola dalla regata e assegnando il punto ad Alinghi.

Perché Luna Rossa non è riuscita a partite contro Alinghi

Un problema tecnico. Luna Rossa ha dovuto rinunciare alla regata e subire la squalifica perché l'imbarcazione non rispondeva più ai comandi. Non sembra un contrattempo alle vele ma alla parte elettronica (che ha portato al blocco del foil) che dovrà immediatamente essere risolto per permettere al Team Prada di ritornare subito in acqua. Una corsa contro il tempo visto che questa squalifica e il punto dato ad Alinghi, porta Luna Rossa a restare appaiata in vetta alla classifica insieme ad INEOS Britannia, a sei punti.

Cosa succede adesso, il regolamento della Louis Vuitton Cup

In caso di arrivo a pari punti nella classifica finale di Louis Vuitton Cup per stabilire i quattro equipaggi che accedono alla semifinale, si deve provvedere allo spareggio in un confronto diretto tra le imbarcazioni appaiate. In questo caso, dopo la mancata regata di Luna Rossa, in testa ci sono sia l'equipaggio italiano e sia quello inglese a quota sei punti. Siccome il primo in classifica ha diritto di poter scegliere il proprio avversario per le semifinali, ci deve essere un divario di almeno un punto. Lo spareggio si disputa immediatamente nel primo "slot" libero che coincide con le 15:46 di oggi quando INEOS Britannia sfiderà Luna Rossa: bella speranza che il Team Prada riesca risolvere per tempo il problema che le ha impedito di regatare.