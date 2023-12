Coppia inquadrata sul maxischermo scappa dallo stadio durante la partita: non doveva accadere L’occhio indiscreto della regia ha ristretto il campo della panoramica su due giovani sistemati in un fila isolata dello stadio australiano. Cosa stavano facendo? La telecamera ha mostrato tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una giovane coppia seduta in tribuna si scambia tenere effusioni, del tutto ignara che in quel momento l'immagine di quel momento d'intimità è comparsa sul maxischermo del Melbourne Cricket Ground durante la partita tra l'Australia e il Pakistan.

Ci hanno pensato l'occhio indiscreto della regia, la destrezza del cameraman e gli ohhhh di meraviglia da parte del pubblico a far capire ai due sfortunati amanti che quell'istante era stato catturato dal ‘Grande Fratello' dello stadio. Si sono sentiti improvvisamente osservati e al centro della scena, un attimo dopo si sono accorti d'essere inquadrati in primo piano, sotto gli occhi di tutti. Ed è stato tremendo.

Il ragazzo e la ragazza erano sistemati nella parte alta del settore dell'impianto, in una zona abbastanza isolata e senza altri spettatori nelle vicinanze. La visione panoramica degli spalti ha ristretto il campo e focalizzato l'obiettivo: s'è avventata sulla coppia come un falco, che da lontano vede la preda e si fionda per agguantarla, e ha trasformato quell'attimo emozionante in un grande imbarazzo. Ci fosse stato un posto dove nascondersi, lo avrebbero fatto subito.

Cosa stavano facendo? Nulla di scandaloso, di cui vergognarsi oppure di moralmente biasimevole. Coccole, un abbraccio di caloroso, qualche bacetto e altrettante carezze avevano riempito il vuoto di quella fila di seggiolini: in quell'alcova improvvisata, nelle loro intenzioni lontano da sguardi fastidiosi, credevano di starsene in pace e per i fatti loro. Ma si sbagliavano. E alla sensazione di essere stati scoperti s'è aggiunto anche l'impaccio d'essere oggetto di voyeur estemporanei.

Dopo essersi visti sul grande schermo, sono saltati dai loro posti per la sorpresa sgradita: l'uno ha preso la felpa che aveva con sé e ha messo il cappuccio in testa, tenendo il capo chinato; l'altra s'è girata di lato, ha portato una mano sul viso e ha cercato di alzarsi per allontanarsi dall'inquadratura. Ormai era troppo tardi.

Il resto lo hanno fatto i commenti da studio e del telecronista. "Forse sono imbarazzati perché non sono ufficialmente fidanzati", è stato il primo commento. "O, forse, non volevano essere scoperti per qualche altro motivo e adesso la loro immagine fa il giro del mondo", è stata la riflessione successiva.

Com'è andata a finire? Il giovane null'altro ha potuto fare che abbandonare il proprio posto e scendere lungo le scale per andar via. Così ha fatto anche la donna che era con lui tra il coro di "oh, noooo" del pubblico che li ha salutati con una standing ovation tutt'altro che gradita.