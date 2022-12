Conor McGregor simula uno strangolamento: “C’è un mostro in me”. Ma è un trucco Il lottatore irlandese stupisce tutti con l’ennesima pubblicazione molto discutibile, poco dopo la cancella. Quell’immagine nasconde un particolare che passa quasi inosservato. È l’ennesimo oggetto da collezione esibito da McGregor.

Conor McGregor mostra il suo ultimo gioiellino: un orologio da collezione del valore di quasi 80 mila euro

Si afferra il collo con una mano e simula uno strangolamento. L'ultimo post (poi rimosso) di Conor McGregor lascia di stucco i suoi follower. A osservare bene la foto, però, si capisce che ha scelto quel modo molto strano per mostrare l'ennesimo gioiello della collezione di orologi che s'è regalato.

Quasi passa inosservato, a giudicare dal tatuaggio sul braccio e da quella posa provocatoria, dall'espressione del viso che cattura subito l'attenzione e alimenta una domanda: che sta combinando? "C'è un mostro in me", dice nella prima parte del messaggio a corredo dell'immagine. Poi chiarisce il senso di quella trovata: "Nuovo Rolex".

Il modello che ha al polso è solo l'ultimo di una serie di accessori che ama concedersi. Si tratta di un President Rolex Day-Date 40 in oro 18 carati, dotato di una cassa di colore verde e del valore di 79 mila euro. Ma è solo un ‘gingillo' rispetto ad altri molto più costosi (e preziosi) con i quali spesso si mostra. Agli MTV Awards del 2021 si presentò con un Astronomy Tourbillon Baguette di Jakob & Co. così esclusivo che ne sono stati realizzati solo nove esemplari. Prezzo: 1 milione e 110 mila euro.

È il pezzo forte della sua bacheca nella quale brillano anche un Patek Philippe Nautilus 5980 composto di acciaio inossidabile, oro rosa e vetro zaffiro (costo, circa 61 mila euro), un Franck Muller Custom Diamond Encrusted (non meno di 20 mila euro), un Patek Phillipe World Time nel quale sono rappresentati i continenti e vale circa 70 mila euro, e un Rolex Oyster Perpetual Day-Date che presenta un quadrante blu ghiaccio, diamanti incastonati nella cassa e un bracciale che lo rende unico.

Per adesso McGregor fa parlare di sé solo per questioni fuori dall'ottagono. Non è chiaro quando tornerà a combattere (e contro chi) nonostante abbia raccontato le fasi della sua preparazione dopo l'infortunio passo dopo passo, esibendo muscoli ‘pompati' e una nuova struttura fisica. È ‘cresciuto' in maniera tale da essere costretto ad attraversare le porte di casa passando di lato.

Il suo profilo Instagram è una sorta di diario di bordo che usa per alimentare la community che annovera 46 milioni di follower. Eloquente uno degli ultimi post in cui il suo viso si trasfigura in una sorte di leone. Quando salirà di nuovo sul ring? Dopo la frattura alla gamba nel luglio del 2021 è stato costretto a ritirarsi per quasi due anni. Da allora non ha più combattuto e sembra che stia lavorando per un ritorno che – a suo dire – dovrebbe avvenire a febbraio del prossimo anno.