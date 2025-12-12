Conor McGregor si sposa oggi a Roma in gran segreto, c’è preoccupazione in Vaticano

Conor McGregor sposerà oggi a Roma, nel perimetro del Vaticano, la sua compagna di lunga data Devlin Dee, da cui ha avuto quattro figli. Una cerimonia super segreta, di cui non si sapeva nulla fino a ieri. È stato l'Irish Independent, uno dei principali quotidiani irlandesi, a dare la notizia stamattina, citando fonti interne al Vaticano e al contempo dando conto della preoccupazione vaticana per il coinvolgimento in un rito sul proprio suolo di un personaggio molto controverso come il lottatore di MMA nato a Dublino, protagonista di parecchi episodi di violenza.

Il 37enne McGregor ormai non combatte da parecchio tempo, sono passati 4 anni e mezzo dalla sconfitta (con grave infortunio, la frattura della tibia) incassata da Dustin Poirier. Conor fa più notizia per le sue vicende fuori dall'ottagono, non tutte degne di un campione: dai gesti inconsulti (ne sa qualcosa Francesco Facchinetti, aggredito in maniera brutale proprio a Roma nel 2021) alle accuse di violenze sulle donne che lo hanno portato in tribunale, passando per tweet intrisi di odio, spesso razzisti e omofobi.

La sua compagna Devlin Dee non gli ha mai fatto mancare il suo appoggio, la loro è una storia che va avanti da 17 anni: l'ha incontrata in un nightclub di Dublino nel 2008. All'epoca, McGregor era un giovane squattrinato che aveva appena abbandonato un apprendistato da idraulico per inseguire il sogno delle MMA, un sogno che avrebbe realizzato al massimo livello possibile, diventando campione UFC. Devlin ha lavorato come modella e cameriera, diventando poi una figura chiave nel team di McGregor: gestisce aspetti promozionali, come il brand di whiskey ‘Proper No. Twelve', e lo supporta nei preparativi per gli incontri.

Conor McGregor e Devlin Dee sposi in Vaticano, nella Chiesa di Santo Stefano Degli Abissini

La coppia si è promessa il 9 agosto 2020, in occasione del 33simo compleanno di lei, ma ha aspettato cinque anni per il matrimonio. Oggi il gran giorno sembra finalmente arrivato. Conor e Devlin si sposeranno a Roma, in una chiesa storica in Vaticano, la Chiesa di Santo Stefano Degli Abissini, proprio dietro la Basilica di San Pietro, sulla strada per i Giardini Vaticani. Non c'è stata alcuna conferma ufficiale delle nozze da parte della Santa Sede, ma l'Irish Independent ha appreso da fonti interne al Vaticano che la chiesa di Santo Stefano degli Abissini è stata prenotata per le nozze.

McGregor proviene da una famiglia cattolica, la scelta della location è altamente simbolica e vuole riflettere il recente percorso spirituale di Conor, che negli ultimi tempi ha diffuso parecchi messaggi di tenore religioso. Il lottatore irlandese ha sempre descritto Devlin come "l'amore della sua vita" e ha sottolineato come lei sia rimasta al suo fianco nei momenti più difficili, inclusi scandali e processi legali. Tuttavia, la relazione non è stata priva di turbolenze. L'ultima nel luglio di quest'anno, quando McGregor è stato fotografato mentre baciava una donna misteriosa in una spiaggia di Fort Lauderdale, in Florida, scatenando voci di infedeltà. La sua fidanzata ha inizialmente taciuto, ma ha poi postato messaggi affettuosi per il compleanno di lui e foto familiari, ribadendo la solidità del loro legame: "Nessuno può commentare la nostra relazione. Ci fidiamo l'uno dell'altra e ci amiamo. La nostra famiglia è forte". Conor e Devlin hanno quattro figli: Conor Jack (nato nel 2017), Croía (2019), Rían (2021) e Mack (2023).

Conor McGregor e Devlin Dee: la coppia ha 4 figli

La preoccupazione in Vaticano: McGregor è "un uomo che è stato coinvolto in episodi di violenza"

L'Irish Independent riferisce peraltro che "negli ultimi giorni, importanti personalità del Vaticano hanno espresso privatamente la loro preoccupazione circa l'opportunità di mettere a disposizione una sede del Vaticano a McGregor, un uomo che nel corso della sua carriera è stato coinvolto in episodi di violenza". E in effetti il lottatore di arti marziali miste ha affrontato oltre 20 accuse penali. Nel 2018, è stato coinvolto in un caso di presunta violenza sessuale contro una donna, Nikita Hand, mentre la Dee era incinta di 9 mesi del terzo figlio. Nel novembre del 2024, una giuria in un processo civile presso l'Alta Corte di Dublino ha dato ragione alla donna, condannando McGregor a versarle un risarcimento danni di quasi 250mila euro. La Corte Suprema ha respinto il ricorso contro la sentenza, stabilendo che il combattente irlandese aveva avuto un giusto processo (durante il quale aveva ammesso l'uso di cocaina) e negandogli qualsiasi ulteriore ricorso.

Anche in questa circostanza Devlin ha difeso pubblicamente il suo compagno sui social: "Abbiamo affrontato questi problemi privatamente anni fa e ne siamo usciti più forti". Il caso ha portato a perdite di sponsorizzazioni, ma la famiglia è rimasta unita, fino ad arrivare alle nozze di oggi in Vaticano.