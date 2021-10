Conor McGregor con Johnny Depp, altra notte di festa a Roma: “Prendete un bicchiere per lui” Conor McGregor ha trascorso qualche giorno in Italia. La presenza della star della MMA non è passata inosservata. L’irlandese, che a Roma è volato per il battesimo del figlio più piccolo, ha incontrato l’allenatore della Roma José Mourinho ma ha anche rifilato un pugno a Francesco Facchinetti, che ha denunciato tutto sui social.

A cura di Alessio Morra

Non è passato inosservato, e non poteva essere altrimenti, Conor McGregor a Roma. Il campione della MMA è arrivato nei giorni scorsi nella Capitale, si è fatto notare per le quattro guardie del corpo, per l'incontro con Mourinho e per il pugno rifilato a Facchinetti. McGregor a Roma è arrivato con tutta la sua famiglia, non solo moglie e figli con lui, ma anche madre, sorella, cognato, nipote e parenti vari, tutti insieme per il battesimo del piccolo Ryan, l'ultimo nato. L'ultima notte romana l'atleta l'ha passata in compagnia di Johnny Depp, una serata molto allegra in cui l'attore candidato tre volte all'Oscar ha assaggiato anche il whisky prodotto dall'irlandese.

McGregor fa festa anche con Johnny Depp

Sabato pomeriggio McGregor si è recato in Vaticano dove c'è stato il battesimo del suo ultimo genito, Ryan, la serata è seguita con una festa e successivamente l'atleta si è trovato con Francesco Facchinetti, a cui ha rifilato un cazzotto, vicenda denunciata dal cantante. Mentre la serata successiva Conor McGregor l'ha passata con il suo folto clan familiare e con un nuovo amico: Johnny Depp, hanno trascorso assieme la serata, come è stato mostrato in tante stories sui social. Dalle foto e dai video si percepisce un clima di grande allegria e di goliardia. Tanti sorrisi e anche la presenza del whisky che produce McGregor, che Depp ha dovuto assaggiare. In un video postato si sente nitidamente dire all'irlandese: "Vuoi un po’ di whisky Proper Twelve? Prendete un bicchiere per lui".

Le vacanze romane di Conor

Conor McGregor è sbarcato in Italia nei giorni scorsi e non è passato inosservato. Il campione della MMA, che è l'atleta più pagato al mondo, sui social ha mostrato le sue giornate romane, condite dallo shopping e da un incontro con Mourinho, ma la sua permanenza verrà ricordata anche o forse soprattutto per il pugno sferrato a Francesco Facchinetti. E pensare che McGregor in Italia era arrivato per battezzare il più piccolo dei suoi figli, Ryan.

L'irlandese era arrivato nella Capitale con un jet privato, ed è stato immortalato per le strade del centro in compagnia della moglie e di quattro guardie del corpo che hanno impedito a chiunque di avvicinarsi. Non ha badato a speso McGregor, che i suoi fan chiamano per nome (Conor) come fosse un amico, e in modo fraterno ha abbracciato un suo tifoso che gli ha fatto vedere il suo volto tatuato sul braccio, ovviamente anche questo momento è stato postato.

McGregor in Italia è venuto principalmente per il battesimo del figlio, Ryan, e nel BelPaese voleva anche rilassarsi mentre recupera dall'infortunio alla caviglia patito contro Poirier, che lo ha battuto due volte quest'anno – nella prima occasione non c'era in palio il titolo. Nelle sue giornate romane l'atleta ha avuto modo di incontrare anche l'allenatore della Roma José Mourinho, con cui ha bevuto un whisky e fatto due chiacchiere, e in regalo ha avuto una maglia con il numero 10.

Poi ha passato una serata in un albergo romano anche con Francesco Facchinetti, cantante e presentatore, che ha denunciato tutto in una stories l'accaduto: "Sono stato aggredito da Conor McGregor" e successivamente ha spiegato: "Posso assicurare che è stata una brutta cosa, per me e per le persone che mi erano vicino. io ho lavorato vent'anni nel mondo della notte, so cosa succede nelle ore piccole: gli è andato off il cervello, avrebbe tirato un pugno a chiunque, mia moglie compresa. Io ero lì e me lo son preso".

La più grande stella della MMA in Italia poi in Vaticano ci è andato per il battesimo del più piccolo dei suoi figli, come ha mostrato nelle stories Instagram, assieme alla moglie Dee Devlin. Nelle ultime ore non è stato postato nulla, probabilmente la prossima stories di McGregor avrà come tema lo yacht da 3 milioni di dollari che ha acquistato in un cantiere italiano, ma i suoi familiari invece hanno immortalato le ultime ore romane di Conor e di tutta la sua famiglia. E dopo la festa per il battesimo del piccolo Ryan c'è stata una serata con Johnny Depp, una delle più grandi star del cinema mondiale, che è sbarcato a Roma per il Festival del Cinema.