Conor McGregor a Roma, maglia giallorossa numero 10 e ‘inchino’ a Mourinho: “Leggenda” Conor McGregor prosegue nelle sue vacanze romane, in cui ha avuto modo anche di incontrare l’allenatore della Roma. José Mourinho gli ha portato in dono un regalo speciale, ovvero la casacca numero 10 di Francesco Totti. E il lottatore dal canto suo ha risposto con un messaggio speciale sui social.

A cura di Marco Beltrami

Conor McGregor si è preso la scena a Roma. L'atleta considerato uno dei più grandi lottatori e campioni delle arti marziali miste, si è concesso una vacanza nella Capitale, con la sua famiglia e alcuni degli amici più intimi. Un'occasione per visitare alcune delle tante bellezze della Città Eterna e incontrare anche altre celebrità dello sport, come l'allenatore della Roma José Mourinho. E le immagini come spesso accade sono finite sui social.

È andato in giro per le strade di Roma con moglie, mamma e i suoi tre figli (l'ultimo di questi sarà battezzato nelle prossime ore in Vaticano dal Papa), concedendosi allo shopping e anche ai saluti e ai selfie con alcuni dei suoi tantissimi tifosi. Conor McGregor, lo sportivo più pagato al mondo nel 2021, con un patrimonio da 180 milioni di dollari, non ha smentito la sua fama. Necessario l'ausilio di alcune guardie del corpo per permettere al lottatore, di entrare ed uscire dai negozi più lussuosi della Capitale prima di una capatina ai Musei Vaticani. In serata poi la cena, e le tante foto postate sui social e nelle sue Instagram stories.

Tra queste anche quelle con l'allenatore della Roma José Mourinho, che si è concesso un momento di relax alla vigilia del ritorno in campo per il campionato. I due si sono incontrati proprio nel ristorante sulla terrazza dei Musei Vaticani, in un'atmosfera molto rilassata. Lo Special ha portato in dono a McGregor, una maglia speciale: la numero 10 che fu di Totti, con il nome Conor. In cambio ha ottenuto un "inchino" virtuale da parte del campione della MMA che su Instagram ha pubblicato una foto con queste poche ma emblematiche parole: "Rispetto per quest'uomo. Leggenda". Una didascalia che ha il peso di un "trofeo" per l'allenatore portoghese.