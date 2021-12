Conegliano perde dopo 76 vittorie consecutive: “Ci siamo tolti un peso, sconfitta salutare” La squadra di pallavolo femminile di Conegliano ha perso dopo aver vinto stabilito il record di 76 partite consecutive. Il tecnico Santarelli: “Sconfitta salutare”.

A cura di Alessio Morra

Dopo 76 vittorie consecutive cade il record mondiale d'imbattibilità della squadra femminile di pallavolo di Conegliano. Un primato strepitoso terminato nella sfida contro Firenze, che a Treviso si è imposta al tie-break del quinto set. Ko l'Imoco Conegliano nonostante i 34 punti della solita formidabile Paola Egonu. Il tecnico Santarelli è ovviamente rammaricato, ma nemmeno più di tanto: "Sconfitta salutare, ci siamo tolti un peso". Parole giuste quelle dell'allenatore dell'Imoco Conegliano che per due anni non ha perso nemmeno una partita. Perché si sa che, in ogni sport, le squadre che restano imbattute a lungo poi scendono in campo con un peso di responsabilità enormi. Forse è successo anche alla squadra più forte del mondo, che tra pochi giorni proverà a vincere anche il Mondiale per Club, che si terrà in Turchia.

Una striscia d'imbattibilità da record e un primato, questo delle 76 partite senza sconfitte, che difficilmente potrà essere attaccato. La sfida tra Imoco e Firenze non era inizialmente in programma mercoledì 1° dicembre ma è stata anticipata, proprio a causa del Mondiale per Club. Bisonte Firenze parte bene, vince il primo set 25-22, tiene testa anche nel secondo, che viene vinto dalla venete 30-28, poi 25-16 per Conegliano, sul 2-1 per l'Imoco pareva chiusa la sfida e invece ribaltone: 27-25 per Firenze prima del tie-break vinto 15-12 da Firenze, che con una bella prestazione di squadra si toglie lo sfizio di far cadere Conegliano dopo due anni, l'ultimo ko a dicembre 2019 contro Perugia.

Termine quindi una serie record da 76 vittorie consecutive, le Pantere avevano battuto il precedente primato del Vakifbank Istanbul, che si era fermato a 73. La sconfitta era quasi preventivata dal coach Daniele Santarelli che dopo il match ha detto: "Sono convinto che questa sconfitta ci possa far bene, alla fine siamo tornati con i piedi per terra. Prima o poi sarebbe capitato, ma meglio poi che prima. Forse ci siamo tolti un peso, abbiamo capito che questa squadra ha bisogno di tutte le giocatrici". Mentre Monica Di Gennaro ha detto: "Fa parte del gioco, loro meglio di noi, è stata una serata sbagliata, abbiamo ricevuto male". In questi due anni Conegliano ha vinto due scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e la Champions League.