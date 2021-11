Conegliano nella storia del volley mondiale: eguagliato il record mostruoso di vittorie consecutive L’Imoco Conegliano ha eguagliato il primato mondiale di successi del Vakifbank Istanbul con 73 successi di fila grazie alla vittoria di Cuneo. Egonu super con 30 punti all’attivo.

A cura di Vito Lamorte

Una giornata storica per il volley italiano e internazionale: con la vittoria in rimonta contro Cuneo le ragazzi della Imoco Conegliano hanno firmato lo storico primato mondiale di successi consecutivi, eguagliando i 73 successi del Vakifbank Istanbul. Un primato incredibile per le Pantere, che hanno messo a referto la vittoria numero 73 nell’A-1 femminile contro la Bosca San Bernardo: Paola Egonu e compagne non perdono un incontro dal dicembre 2019 e al palasport di San Rocco di Castagnaretta le ragazze allenate da Daniele Santarelli hanno eguagliato il primato mondiale delle turche allenate da Giovanni Guidetti, che sono rimaste imbattute dal 23 ottobre 2012 al 22 gennaio 2014.

La vittoria numero 72 era arrivata a Chieri e a Trento potrebbe esserci lo storico sorpasso: se Conegliano il prossimo 21 novembre centrerà la vittoria entrerà nella leggenda e si attesterà come l'unica squadra ad aver vinto 74 gare di fila issandosi da sola sul gradino più alto del podio. Eguagliata anche la striscia più vincente in Italia, quella della Pro Recco nella pallanuoto maschile.

L’ultima sconfitta dell’Imoco risale al 12 dicembre 2019, era un infrasettimanale di campionato a Perugia: da quel momento solo vittorie per le Pantere che oggi hanno scritto il loro nome nella storia di questo sport.

MVP del sfida di Cuneo è stata Paola Egonu, che è stata protagonista dell'ennesima prestazione sontuosa con 30 punti all’attivo.

Queste le parole di coach Daniele Santarelli dopo la vittoria di Cuneo: "Ho cominciato a parlare di questo primato alle ragazze solo dopo la gara contro Busto Arsizio (7 novembre, vinta 3-2). Ho detto loro che ci avrebbe fatto piacere raggiungerlo, ma siccome si sono fatte un mazzo così per raggiungere questi risultati, ho sottolineato che i record sono fatti per essere battuti, ma alla fine della stagione sono le vittorie dei trofei a contare".