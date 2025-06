video suggerito

Come sta Paola Egonu dopo il mancamento: in panchina, mente l'Italvolley si gode l'Antropova-show Buone notizie per Paola Egonu che nella giornata di giovedì 5 giugno, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Germania, ha accusato una crisi ipotensiva. Julio Velasco, in accordo con lo staff medico, ha deciso di non utilizzarla puntando su Ekaterina Antropova con ottimi risultati: le azzurre hanno conquistato il 2° successo consecutivo rimontando la Germania al tie-break.

A cura di Alessio Pediglieri

Paola Egonu non ha giocato la seconda partita in calendario in Nations League di volley femminile in programma contro la Germania, vinta dalle azzurre di Velasco in rimonta per il secondo successo consecutivo nel torneo. L’opposto azzurro si è accomodata semplicemente in panchina indossando la maglia di libero, per tutta la durata dell'incontro non venendo correttamente impiegata nella sfida contro le tedesche al Maracanazinho di Rio de Janeiro, dopo il mancamento subito nella giornata di ieri con un repentino calo di pressione a causa delle alte temperature e della forte umidità del clima brasiliano.

Come sta Paola Egonu dopo la crisi ipotensiva: in panchina in Nations League a tifare per le compagne

Alcune immagini girate nella giornata di giovedì 5 giugno apparse sui social avevano preoccupato, vedendo Paola Egonu essere aiutata e sorretta alla discesa del pullman della Nazionale, in un evidente stato di difficoltà fisica: la Federvolley aveva comunicato immediatamente che la giocatrice azzurra aveva manifestato una sindrome ipotensiva e che la sua forma fisica sarebbe stata valutata nelle ore successive. Che hanno portato lo staff medico e tecnico della Nazionale di evitare eventuali nuovi sforzi a Egonu, comunque presente in panchina al Maracanazinho di Rio de Janeiro, ma per spirito di squadra e per dare un segnale forte di recupero delle sue condizioni fisiche.

Italvolley senza Egonu: Velasco esalta Antropova, l'Italia vince in rimonta

Julio Velasco non l'ha utilizzata, ben sapendo di poter contare su alternative e un gruppo valido che. infatti, non ha deluso le attese, anzi. Ha così schierato in prima battuta Ekaterina Antropova come opposta titolare contro la Germania, in diagonale con Alessia Orro, mostrando tutto il proprio potenziale e trascinando la Nazionale ad un successo di peso, qualità e conferme, non solo tecniche, importanti. Dopo il facile successo ottenuto ieri per 3-0 contro gli USA, le Campionesse Olimpiche hanno prevalso al tie-break contro la Germania, in rimonta: 3-2 (22-25; 25-10; 20-25; 25-13; 15-9) e ha così conquistato la seconda pesante vittoria consecutiva nella Nations League 2025 di volley femminile.

Lo show di Antropova contro la Germania: muri e ace decisivi nel tie-break

Ekaterina Antropova è stata la principale protagonista della gara di Rio: l’attaccante di Scandicci si è rivelata decisiva, con una prestazione eccellente da 31 punti (6 muri, 4 ace) sotto la regia di una Alessia Orro (5 muri) anche lei impeccabile. Antropova si è mostrata brillante sin dalle prime battute del match, ma lo show decisivo è arrivato nel 4° set e nel corso del tie-break finale con i suoi muri e gli ace che hanno permesso di schiacciare le tedesche.