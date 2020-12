Oleksii Novikov è l'uomo più forte del mondo. Il gigante classe 1996 si è aggiudicato negli Stati Uniti l'ambito titolo di "World’s Strongest Man 2020". Nonostante la giovane età questo ragazzone di 136 chilogrammi per 185 centimetri, ha sbaragliato la concorrenza, battendo anche avversari più esperti, nella prestigiosa competizione che ha molto seguito oltreoceano. Fondamentale per il suo successo, il primato nella prova degli "stacchi parziali", in cui è stato capace di sollevare 538 kg stabilendo il nuovo record mondiale.

Cos'è il World's Strongest Man

Il World's Strongest Man è una competizione che mette in palio il titolo di "Uomo più forte del Mondo". I concorrenti arrivano alla finale, dopo aver superato gruppi di qualificazione in quello che è un vero e proprio circuito. Il tutto a suon di prove incentrate sulla forza fisica: dal trasporto di pietre pesantissime che possono arrivare anche a 210 kg l'una, fino a prove con la trazione di catene tra pilastri, e così via. Una serie di sfide sovrumane, in cui i muscoli vengono sottoposti a sforzi incredibili, e in cui è necessaria anche una resistenza e una tenuta mentale fuori dal comune. Per trionfare non è necessario vincere tutte le prove, ma collezionare un buon punteggio, con i parziali poi che vengono sommati.

Oleksii Noviko uomo più forte del mondo 2020, ha sollevato 538 kg

Nell'ultima edizione che si è disputata in Florida a Bradenton, a trionfare è stato Oleksii Novikov, uno dei più giovani partecipanti (classe 1996), che ha superato il britannico Tom Stoltman e JF Caron, in un ultimo atto in cui non erano presenti italiani. In particolare il vincitore ucraino ha vinto una sola delle varie competizioni, ma con un risultato eccezionale: è riuscito a sollevare negli "stacchi parziali da terra" un bilanciere con la bellezza di 1185 libbre, ovvero 538 chilogrammi, superando un record mondiale che resisteva da quasi 40 anni.

Un risultato eccezionale, e inaspettato per il forzuto ucraino che si è commosso ai microfoni del Digital Journal: "Ero incredibilmente felice, e ho persino pianto. È stato fantastico e ancora non me ne rendo conto completamente". Come trovare le giuste motivazioni? Novikov ha voluto mandare un messaggio di speranza a tutti i giovani atleti: "Amo quello che faccio, quindi non ho bisogno di molte motivazioni extra. Penso che se devi lavorare per la motivazione nello sport, significa che forse quello sport non ti sta bene. Non bisogna mai smettere di sognare. Lascia che i tuoi sogni e obiettivi siano ambiziosi e di alto livello. Trova i tuoi obiettivi e i mezzi per raggiungere il successo e andare avanti"

La dieta eccezionale dell'uomo più forte del mondo

Ma come si diventa l'uomo più forte del mondo? Non conta solo l'allenamento, ma anche un regime alimentare impressionante. A tal proposito Novikov a InsideHook ha rivelato alcuni dettagli della sua eccezionale dieta: "Nella mia stagione di allenamento regolare, mangio da 5.000 a 7.000 calorie al giorno. Un sacco di carne, uova, porridge e verdure. Buone, grandi porzioni. In generale, è solo cibo sano, senza zucchero o Coca-Cola e altri prodotti nocivi per il corpo. Alla competizione, quello era un problema per me, perché in America sentivo che i pasti non erano buoni per me. Anche l'acqua è diversa e ho avuto qualche problema allo stomaco. Se non hai un buon corpo con una buona forza, non puoi usare la tua mente al 100 percento. Se hai problemi con la tua mente, non puoi usare il tuo corpo. Quindi è molto importante e penso che sia 50-50 ".