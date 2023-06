Colpito in faccia dalla palla da baseball a 144 km/h finisce in ospedale: “Spaventoso” L’ultima sfida, mai banale tra i Red Sox e gli Yankees è stata contraddistinta da un brutto episodio con il lanciatore Tanner Houck colpito in pieno da una pallinata.

Il baseball è uno degli sport più seguiti e apprezzati negli Stati Uniti. L'ultima sfida, mai banale tra i Red Sox e gli Yankees è stata contraddistinta da un episodio che ha fatto il giro del mondo. Protagonista uno dei lanciatori dei biancorossi Tanner Houck, che è uscito dal campo sanguinante e dolorante. Tutta colpa di una pallinata tremenda.

Una scena spaventosa quella concretizzatasi al Fenway Park, con il povero Houck che come sempre stava svolgendo il suo compito da lanciatore contro il ricevitore degli Yankees Kyle Higashioka. Una situazione di routine per l'atleta dei Red Sox che dopo aver gettato la sua palla con tutta la velocità possibile ha ottenuto una risposta altrettanto potente. Il suo avversario ha colpito la palla in pieno rispedendola verso il mittente con la sua mazza.

Purtroppo per Tanner Houck la sfera lo ha centrato in pieno volto mettendolo letteralmente al tappeto. Impatto violentissimo e vistosa ferita sul volto del lanciatore che si è inginocchiato quasi intontito per le conseguenze della botta ricevuta. Stando alle analisi post-gara la palla viaggiava alla velocità di 144 km/h. Subito sono arrivati compagni e allenatori a curare Houck che si è portato con le mani sul viso, prima di riuscire a rialzarsi dopo qualche secondo.

Grazie ad un asciugamano è riuscito a coprire i segni della pallinata, e in particolare la ferita sulla guancia destra molto evidente. Il manager di Boston Alex Cora ha dichiarato: "Era cosciente per tutto il tempo, quindi va bene. Ha un taglio, in questo momento è in ospedale per ulteriori esami. Ovviamente ne sapremo di più, ma è stato fortunato".

Mentre gli addetti ai lavori ripulivano il sangue, i compagni hanno accompagnato Houck fuori dal campo. Justin Turner ha spiegato: "Solo un momento spaventoso. Vederlo cadere così, non sono sicuro di dove sia stato centrato. Ma vederlo alzarsi e uscire dal campo… non ho avuto la possibilità di parlargli nella clubhouse, ma un paio di altri ragazzi sì". Insomma, scampato pericolo. La sua squadra ha annunciato poco dopo che fortunatamente il lanciatore ha rimediato solo una contusione facciale molto violenta.