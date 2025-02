Il “Chino” Maidana vivo per miracolo dopo un pauroso incidente in moto: “Salvato dall’erba bagnata”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Marcos il "Chino" Maidana potrà raccontare ai posteri anche questa disavventura che lo ha visto protagonista nella giornata di martedì 18 febbraio quando, in sella alla sua moto ha rischiato la vita per un violentissimo impatto contro un'auto. L'ex due volte campione del mondo di pugilato è stato sbalzato dalla sella e si è schiantato nel fosso a bordo carreggiata. Un impatto violentissimo con la parte anteriore dell'autovettura completamente divelta. Subito soccorso sul posto e trasportato immediatamente in ospedale è risultato miracolosamente illeso: "La sua unica fortuna è stata quella di finire fuori strada, dove l'erba bagnata lo ha fatto slittare attutendo l'impatto".

Lo spaventoso incidente in moto di Maidana, frontalmente contro un'auto

Un miracolo o quasi: chi ha visto le conseguenze dell'impressionante incidente stradale tra l'auto e la moto non ha potuto che pensare solamente al peggio per le sorti del centauro che, nel caso specifico, si trattava dell'ex campione del mondo e leggenda della boxe argentina, Marcos Maidana, 41 anni. Il "Chino" ha subito l'incidente stradale sulla National Route No. 11, nei pressi di Campo Hardy, nel nord di Santa Fe mentre era in sella alla sua BMW da 1.300 cc quando è entrato in collisione con un veicolo, una Renault Clio , che stava risalendo il viale dalla strada provinciale in senso opposto.

Le testimonianze oculari dell'incidente stradale : "Salvato dall'erba bagnata"

Sia la motocicletta dell'ex campione sia l'auto coinvolta hanno riportato danni visibili con quest'ultima che ha avuto la parte anteriore completamente divelta dall'impatto mente la moto è finita fuori strada. Dove è ruzzolato anche Maidana, salvandosi la vita. I testimoni presenti al momento dello schianto hanno confermato infatti che l'impatto di Maidana al suolo è stato attutito quando l'ex campione del mondo è volato ai bordi della carreggiata: "E' finito sull'erba bagnata ai lati della strada, che gli ha permesso di scivolare lontano"

Maidana fuori pericolo di vita: "Problemi ad una caviglia e alla schiena"

L'ex pugile, rimasto sempre cosciente e subito soccorso, è stato porto poi d'urgenza per ulteriori cure mediche presso l' Ospedale Regionale di Reconquista, dove sono stati effettuati altri esami che lo hanno dichiarato fuori pericolo, come confermato ore più tardi anche dal suo team che ha pubblicato un post sulle condizioni di Maidana, illeso e fuori pericolo ma con un grave colpo subito ad una caviglia e alla schiena: "Marcos ‘Chino' Maidana è rimasto illeso nel grave incidente subito oggi. Ringraziamo tutti i tifosi e tutte le personalità da tutto il mondo che ci hanno manifestato il loro sostegno in questo momento. "Grazie a tutti!".

Chi è il "Chino" Maidana, 2 volte campione del mondo di boxe

Marcos René Maidana, nato a Margarita, Santa Fe, Argentina, ha debuttato nel pugilato all'età di 15 anni, nel 1998. Da dilettante, è stato campione nazionale argentino nel 2002 e nel 2003, conquistando anche il titolo di campione dei pesi welter. Il suo debutto da professionista avvenne nel 2004, con un record di 35-4 (31 vittorie per KO). Tra i suoi combattimenti più importanti, la vittoria contro Víctor Ortiz, nel 2009, per il titolo dei superleggeri WBA, a Los Angeles mentre tra i suoi rivali più noti c'è Amir Khan, Érik Morales, Josesito Lopez e Adrien Broner. Ha chiuso la sua avventura sul ring da professionista nel 2014 perdendo contro Floyd Mayweather Jr.