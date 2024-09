video suggerito

Chi sfiderà Luna Rossa in semifinale alla Louis Vuitton Cup: avversaria e quando gareggia Oggi venerdì 13 settembre si conoscerà la composizione delle due semifinali di Louis Vuitton Cup e Luna Rossa conoscerà il proprio avversario. A decidere sarà INEOS Britannia, qualificatasi prima nel Round Robin, che potrà scegliere contro chi regatare. Tutte le date, gli orari e il regolamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Louis Vuitton Cup 2024 oggi venerdì 13 settembre vive uno dei momenti più decisivi anche senza che le imbarcazioni scendano in acqua per sfidarsi. Ci sarà infatti la composizione ufficiale delle due semifinali che scatteranno in calendario sabato 14 settembre. Un evento particolarmente significativo perché secondo il regolamento dell'America's Cup, il primo equipaggio che ha concluso i Round Robin in testa alla classifica, in questo caso INEOS Britannia, potrà scegliersi l'avversario che ritiene meno difficile tra Luna Rossa, American Magic e Alinghi.

Dopo la fase di Round Robin, dunque, iniziano gli scontri diretti per conoscere le due imbarcazioni che si affronteranno in finale per poi accedere alla sfida contro Team New Zealand. Ma prima si deve compilare il tabellone, che verrà svelato oggi e che dipenderà esclusivamente dalla scelta che verrà comunicata dagli inglesi di INEOS, qualificatisi primi in classifica.

L'avversaria in semifinale di Luna Rossa

Chi sarà dunque l'avversaria di Luna Rossa per le semifinali di Louis Vuitton Cup? Non c'è ancora nulla di stabilito e solo oggi Luna Rossa conoscerà il proprio avversario che la separata dalla possibile finale. Ma il destino dell'equipaggio italiano è nelle mani e nelle scelte di INEOS Britannia che ha concluso la fase dei Round Robin al 1° posto, dopo aver vinto lo spareggio proprio con il Team Prada, che ha subito anche una clamorosa squalifica. Si può andare di pronostici partendo dal presupposto che proprio l'equipaggio italiano insieme a quello inglese si sono dimostrati più forti della concorrenza. Difficile dunque pensare che INEOS Britannia scelga Luna Rossa per la propria semifinale, più semplice prevedere che punterà sull'equipaggio svizzero di Alinghi, arrivato 4°. Dunque, molto probabilmente, Luna Rossa se la dovrà vedere con American Magic, l'equipaggio statunitense che fin qui ha in parte deluso le attese ma che sulla carta era il più quotato.

Gli equipaggi qualificati alle semifinali

INEOS Britannia (ING), Luna Rossa Team Prada (ITA), NYCC American Magic (USA), Alinghi Red Bull Racing (SVI)

La classifica finale del Round Robin

INEOS Britannia – 7 punti* Luna Rossa – 6 punti American Magic – 5 punti Alinghi – 3 punti

* INEOS ha vinto lo spareggio contro Luna Rossa

Chi va in America's Cup, il regolamento delle semifinali

Il regolamento prevede che l'imbarcazione che ha conquistato la vetta della classifica nel Round Robin abbia una chance in più, ovvero quella di poter scegliere la propria avversaria di sfidare in semifinale. I due equipaggi che riusciranno a qualificarsi dalle semifinali, si giocheranno la Louis Vuitton Cup in finale, al meglio delle 13 regate (bisognerà vincerne 7). I match races che valgono il trofeo (e la sfida a Team New Zealand) inizieranno il prossimo 26 settembre con l'ultima regata (se necessaria) fissata al 5 ottobre. Previsti tre giorni di pausa: il 27 settembre, il 30 settembre e il 3 ottobre.

Semifinali Louis Vuitton Cup: orario e calendario delle gare

Per arrivare a sfidare il defender di America's Cup, Team New Zealand, servono ancora due fasi da superare: le semifinali e la finale della Louis Vuitton Cup. Dei cinque equipaggi in gara è stato escluso quello francese di Orient Express, arrivato ultimo. Gli altri, INEOS Britannia, Luna Rossa, American Magic e Alinghi, si sono qualificati per le semifinali, che si disputeranno al meglio delle 9 regate a iniziare da sabato 14 settembre e si concluderanno – condizioni meteo permettendo – giovedì 19 settembre. Previste 4 regate al giorno, con una pausa (il 17 settembre), ad iniziare dalle 14:00.

Sabato 14 settembre

Semifinale 1, race 1

Semifinale 2, race 1

Semifinale 1, race 2

Semifinale 2, race 2

Semifinale 1, race 1 Semifinale 2, race 1 Semifinale 1, race 2 Semifinale 2, race 2 Domenica 15 settembre

Semifinale 1, race 3

Semifinale 2, race 3

Semifinale 1, race 4

Semifinale 2, race 4

Semifinale 1, race 3 Semifinale 2, race 3 Semifinale 1, race 4 Semifinale 2, race 4 Lunedì 16 settembre

Semifinale 1, race 5

Semifinale 2, race 5

Semifinale 1, race 6 (eventuale)

Semifinale 2, race 6 (eventuale)

Semifinale 1, race 5 Semifinale 2, race 5 Semifinale 1, race 6 (eventuale) Semifinale 2, race 6 (eventuale) Mercoledì 18 settembre

Semifinale 1, race 7 (eventuale)

Semifinale 2, race 7 (eventuale)

Semifinale 1, race 8 (eventuale)

Semifinale 2, race 8 (eventuale)

Semifinale 1, race 7 (eventuale) Semifinale 2, race 7 (eventuale) Semifinale 1, race 8 (eventuale) Semifinale 2, race 8 (eventuale) Giovedì 19 settembre

Semifinale 1, race 9 (eventuale)

Semifinale 2, race 9 (eventuale)