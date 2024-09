video suggerito

Luna Rossa sconfitta nello spareggio con INEOS Britannia, perde il 1° posto in Louis Vuitton Cup Una sconfitta pesantissima nello spareggio per il 1° posto, da parte di Luna Rossa contro INEOS Britannia: nella regata decisiva, gli inglesi partono meglio e volano sull’acqua prendendosi la vetta della classifica della Louis Vuitton Cup. Team Prada mai in gara, condizionato dai problemi avuti con Alinghi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su America's Cup 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo il problema tecnico che ha costretto Luna Rossa a rinunciare alla regata contro Alinghi, l'equipaggio italiano china la testa anche nello spareggio contro INEOS Britannia che valeva la testa della classifica. Gli inglesi sono perfetti, scattano in testa e allungano il margine in tutti i sei lati del campo di regata con Team Prada che appare più lenta e in difficoltà. Seconda sconfitta consecutiva per Luna Rossa che perde anche il primo posto e si qualifica alle semifinali di Louis Vuitton Cup in seconda posizione. Molto probabilmente i problemi avuti contro Alinghi hanno condizionato l'equipaggio italiano, mai realmente in gara.

Lo spareggio tra Luna Rossa e INEOS, vinto dai britannici

Lo spareggio tra Luna Rossa e INEOS Britannia è stato reso necessario perché entrambe le imbarcazioni erano a pari punti in vetta alla classifica dei Round Robin di Louis Vuitton Cup. Gli inglesi hanno dominato la sfida per il 1° posto, partendo meglio e poi dimostrando una manifesta superiorità in acqua, vincendo per 42 secondi di distanza sull'equipaggio italiano. INEOS che chiude in crescendo questa parte di match races con una seconda parte decisamente migliore rispetto alle regate preliminari e alle prime regate dei match races. Ora sarà INEOS, venerdì, a scegliere il proprio sfidante per le semifinali.

I problemi di Luna Rossa, la classifica finale

Luna Rossa ha iniziato malissimo la giornata di regate odierne non scendendo in acqua con Alinghi per un problema tecnico al foil di destra, per poi tornare in regata un'ora più tardi contro INEOS, nel match che valeva il 1° posto. I problemi però, non sembrano stati risolti completamente perché Team Prada non è mai riuscita a fare la differenza, mentre nelle passate regate l'equipaggio e l'imbarcazione italiana avevano dimostrato di essere i migliori con qualsiasi condizioni di vento. Qualche errore di troppo, forse dettato dal fastidio di avere avuto contrattempi seri proprio nel momento che più contava.

La classifica finale

INEOS Britannia 7 punti Luna Rossa 6 punti American Magic 4 punti Alinghi 3 punti

Eliminata: Orient Express

Già qualificata: Team New Zealand